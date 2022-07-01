 ОБСЄ зупиняє проєкти в Україні через вето Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2022

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Новини

ОБСЄ зупиняє проєкти в Україні через вето Росії

Після 23 років роботи в Україні свою діяльність припиняє Офіс координатора проєктів ОБСЄ через незгоду на продовження мандату з боку Росії.

Моніторингова місія ОБСЄ

Моніторингова місія ОБСЄ

Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) припиняє свою роботу з п'ятниці, 1 липня, йдеться на сайті організації.

Рішення про зупинення мандату ухвалили через відсутність згоди в Постійній Раді ОБСЄ через позицію Російської Федерації, повідомив міністр закордонних справ Польщі, яка головує в ОБСЄ, Збігнєв Рау.

Він запевнив, що польське головування зробить все можливе для збереження досвіду та експертизи, напрацьованих за роки роботи, та подбає про те, щоб ОБСЄ зберігала свою присутність в Україні. "Сьогодні, коли країна стоїть перед безпрецедентними викликами та труднощами, пов’язаними з нинішньою війною, наша підтримка є цінною, як ніколи", - зауважив Рау.

Він наголосив, що Польща продовжить консультації з державами-учасницями ОБСЄ щодо майбутньої ролі та присутності організації в Україні.

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Офіс координатора проєктів ОБСЄ працював в Україні протягом 23 років та займався зокрема протидією торгівлі людьми, розбудовою спроможності в сфері гуманітарного розмінування, забезпеченням підтримки внутрішніх переселенців та осіб у вразливому становищі, підтримкою в гуманітарному розмінуванні, захистом довкілля та свободою медіа.

У середині лютого співробітники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні почали залишати Донецьк, який контролюється проросійськими силами. Тоді організація заявила, що місія продовжить роботу в країні, а її спостерігачів розмістять у 10 містах по всій Україні. Із початком повномасштабних бойових дій ОБСЄ оголосила евакуацію співробітників з країни.

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