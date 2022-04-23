У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину дня суботи.

На цій сторінці DW стежила за подіями суботи, 23 квітня (час київський).

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Офіційні представники США відмовляються від будь-яких коментарів щодо заяви Зеленського про візит в Україну міністра оборони та держсекретаря США. Відповідні коментарі на запит про цей візит агенції AP не надали ні в Пентагоні, ні в Держдепі, ні у Білому домі. Про це пише також "Європейська правда".

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Міноборони Росії повідомило про удар ракетами великої дальності по військовому аеродрому під Одесою, де зберігалася "велика партія іноземного озброєння, що надійшла від США та європейських країн". Про це заявив офіційний представник міноборони Ігор Конашенков. Він зазначив, що російська авіація в суботу завдала ударів по 79 військових об'єктах України, знищивши 16 складів ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів та пального.

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Вільна демократична партія (ВДП), що входить до правлячої коаліції в Німеччині, виступає за надання Україні важкого озброєння. Відповідну пропозицію партійного керівництва підтримали делегати партії на з'їзді в суботу. "Ми, Вільні демократи, підтримуємо Україну у застосуванні її легітимного права на військовий захист проти російської нападницької війни", - йдеться в тексті документа. Водночас у партії зазначили, що внаслідок поставок зброї Україні не має бути погіршено обороноздатність Німеччини. У контексті постачання озброєння Україні з країн колишньої Організації країн Варшавського договору Німеччина могла б надавати цим країнам німецьку зброю в замін, зазначають у ВДП.

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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на більшу підтримку США в питанні постачання важкої зброї з Німеччини. "Аби вони (Німеччина. - Ред.) почала постачати те, що в них є і що вони зараз не використовують", - сказав він під час пресконференції в суботу на одній зі станцій київського метро. Візити до Києва світових лідерів в Україні вітають, зазначив Зеленський. Водночас він сказав, що вони потрібні не для того, аби робити якісь "селфі". "Сьогодні не можна приїхати до нас з порожніми руками. Ми очікуємо не просто подарунків чи якихось тортиків. Ми очікуємо конкретних речей та конкретного озброєння", - сказав Зеленський.

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В ОБСЄ працюють над звільненням членів Спеціальної моніторингової місії, яких було затримано у Донецьку та Луганську, пише Reuters. Організація висловлює глибоку стурбованість з приводу затримання своїх співробітників і зазначає, що задіює "всі доступні канали" для вирішення питання їхнього звільнення, йдеться у повідомленні.

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Російські військові на сході України зосередили основні зусилля на взятті під контроль Попасної та Рубіжного та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook. Наголошується, що противник намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об'єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін

До Києва в неділю, 24 квітня, прибудуть міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен, заявив Володимир Зеленський. Він повідомив, що вестимуться переговори щодо списку необхідного Україні озброєння та термінів його постачання.

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Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Одесі в суботу зросла до восьми, повідомив президент України Володимир Зеленський. По місту випустили сім ракет, дві з яких збила українська ППО, додав він. Тих, хто здійснював обстріли, український президент назвав "покидьками".

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Найактуальніші питання у переговорах з Росією - гарантії безпеки, нейтралітет, а також доля Донбасу і Криму, заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Києві. "Я вважаю, що більше питань не існує. Решта - це політичні понти", - сказав він. Відповідаючи на запитання щодо готовності зустрітися з Володимиром Путіним, український лідер сказав, що наполягав на зустрічі з президентом РФ від початку. Втім, зауважив він далі, що цієї зустрічі він не "хоче", а "мусить" піти на такий крок і готовий це зробити заради пошуку дипломатичного шляху завершення війни. Йти на розблокування українських міст військовим шляхом Україна не готова, наголосив він.

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Російські військові відмовили маріупольцям в евакуації до Запоріжжя, натомість обманом посадили людей в автобус, який прямував у Докучаєвськ, що у самопроголошеній "ДНР". Про це у Telegram пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни пояснили чергову відмову в евакуації тим, що “націоналісти обстріляли точку евакуації”. Біля торговельного центру “Порт-Сіті” зібралося не менше 200 людей, яких відправили на іншу точку евакуації, де розмітили в автобус. Про те, що він прямуватиме до Докучаєвська відразу не сказали, а вийти з автобуса після оголошення не дозволили, додав Андрющенко. "Так, черговий раз росіянами було зірвано евакуацію", - написав він.

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Україна вийде з переговорного процесу з Росією, якщо російські військові проводитимуть так звані референдуми на окупованих українських територіях та не дозволять випустити людей з Маріуполя. Про це під час пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський. "Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів", - сказав він у відповідь на запитання журналістки про дії Києва у відповідь на підготовку російськими силами так званого референдуму у Херсонській області. Зеленський також закликав українців, які знаходяться на окупованих територіях, не співпрацювати з російськими військовими та самопроголошеною владою на місцях.

++19.40++

Одеська міська рада опублікувала наслідки потрапляння ракети в житловий будинок у суботу.

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Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном "нову фазу" військової допомоги Україні, що включає надання важкого озброєння. Про це в ефірі національного телемарафону розповів журналістам заступник голови офісу президента України Андрій Сибіга. Подробиці розмови він не розкривав. Втім додав, що лідери держав також обговорили подальшу фінансову підтримку для України.

++18.09++

Під час російського авіаудару по Одесі українська ППО знищила дві крилаті ракети Росії та два безпілотники, повідомляє служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь". Ракети були запущені з акваторії Каспійського моря, йдеться у повідомленні.

++17.58++

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) підтримав надання Україні важкого озброєння. "Україні потрібна військова допомога та важке озброєння", - сказав він на конференції Вільної демократичної партії у Берліні. "Чесно кажучи, для мене залишається загадкою, чому ця чітка заява становить таку проблему та є такою перешкодою для декого", - заявив політик. Канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) неодноразово критикували у Німеччині за зволікання з поставками зброї Києву попри відповідні прохання президента України Володимира Зеленського.

++17.25++

Щонайменше п'ятеро людей загинули та ще 18 дістали поранень внаслідок ракетного удару по Одесі. Серед загиблих тримісячна дитина, повідомляє у Telegram глава офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, кількість жертв, скоріше за все, буде більшою.

Наслідки потрапляння ракети в житловий будинок в Одесі

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Майже 5,2 мільйона українців були вимушені покинути країну через війну, яку розв'язала Росія. Такі останні дані Агентства у справах біженців ООН (UNHCR). Найбільшу кількість біженців зареєстровано у Польщі - майже 2,9 мільйона людей. Багато хто поїхав далі до інших країн Шенгенської зони. В агентстві також повідомляють, що з моменту початку війни з Польщі до України приїхало понад 800 тисяч людей. За оцінками Міжнародної організації з міграції, в Україні налічується більше 7,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки та переїхали до інших регіонів країни.0

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Польща поставила Україні озброєння на суму близько 1,6 мільярда доларів, повідомив прессекретар польського уряду Пйотр Мюллер. "Це рішення зберігає український, польський та європейський суверенітет", - написав він.

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Європа може не отримати третину обсягу газу, який йде транзитом через Україну з Росії. Про це у Twitter попереджає голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, це можливий сценарій розвитку подій у разі, якщо російські війська не припинять порушувати роботу станцій газового оператора на окупованих внаслідок нинішнього вторгнення територіях. Як повідомляла напередодні агенція Reuters з посиланням на аналітиків, російський "Газпром" цьогоріч може втратити близько третини експорту до Європи. Серед причин експерти виділяють російську війну в Україні, конкуренцію з використанням у країнах Європи скрапленого газу та перехід РФ на розрахунки в рублях.

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Італія відправить в Україну наукових та судово-медичних експертів для роботи в рамках місії Міжнародного кримінального суду з розслідування можливих військових злочинів у країні. Італійські фахівці працюватимуть у північних районах України, "де, як повідомляється, російські солдати перед відступом скоїли звірячі злочини, подібні до тих, що були в Бучі", наводить агентство dpa слова міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

++15.57++

Оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило про ракетний обстріл Одеси. За словами військових, ракети влучили "в об'єкти інфраструктури". Раніше ЗМІ повідомили про повітряну тривогу в місті та пошкодження внаслідок вибуху житлового будинку. За даними місцевого онлайн-видання "Думская", щонайменше одна ракета впала і вибухнула. Кілька ракет, за цими даними, було збито українською ППО, уламки однієї зі збитих ракети впади на території цвинтаря. За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у подвір'ї житлового будинку, в який влучила ракета, загинув чоловік.

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Потік на в'їзд в Україну перед Великоднем за юліанським календарем, як і тиждень тому, перевищує потік на виїзд, повідомляє Держприкордонслужба України. 22 квітня в Україну в'їхало майже 40 тисяч людей, зокрема українців - 35 тисяч, йдеться в поширеному на Facebook-сторінці служби повідомленні. Водночас у зворотному напрямку потік становив понад 30 тисяч осіб.

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Держслужба спецзв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) застерігає, що на Великдень можуть посилитися кібератаки, оскільки ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та дражливі для українців теми. Зокрема, щоб не стати жертвою кіберзлочинців, Держспецзв'язку рекомендує: не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців; не відкривати вкладені файли, надіслані у листах з невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні листівки або святкове відео. Крім того, служба радить простежити, щоб акаунти в соцмережах були максимально захищені. Для цього необхідно налаштувати двоетапну перевірку під час входу, це убезпечить від спроби злому, йдеться в застереженні, поширеному в Telegram-каналі служби.