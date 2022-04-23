Арестович повідомив про нові авіаудари РФ по "Азовсталі" в Маріуполі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за п'ятницю, 22 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями суботи, 23 квітня (час київський).

++13.58++

Російські війська завдали авіаударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі й намагаються провести штурм, повідомив на брифінгу радник Офісу президента України Олексій Арестович. У четвер президент Росії Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу наказав скасувати штурм території промислової зони.

++13.35++

Російські окупанти проводять "зачистку" завалів Драматичного театру в обложеному Маріуполі, збираючи тіла загиблих під час бойових дій маріупольців та звалюючи їх у 300-метрову траншею в районі населеного пункту Мангуш, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram. До "зачистки" від тіл загиблих маріупольців залучено виключно відряджених працівників так званих "МСЧ ДНР" через відмову місцевих жителів від участі в подібних роботах, додав Андрющенко.

++13.10++

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти типу Marder, повідомило німецьке видання Welt am Sonntag. Газета вказує, що компанія Rheinmetall Landsysteme готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни". Причому першу партію можна поставити Києву "протягом кількох тижнів".

++13.00++

У конференції, присвяченій війні в Україні, візьмуть участь понад 20 країн. Зустріч відбудеться 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині з ініціативи США. Загалом Пентагон запросив представників 40 держав, у тому числі тих, що не входять до НАТО, розповів представник міноборони країни Джон Кірбі. Основні теми зустрічі - безпека та суверенітет України, а також питання подальшої військової підтримки Києва, повідомили у Пентагоні.

++12.57++

У міністерстві освіти та науки України заявляють, що від початку війни російські війська пошкодили або зруйнували 1138 навчальних закладів. 1039 закладів пошкоджено, а 99 - зруйновано повністю, зазначено на сайті відомства.

++12.41++

Минулої доби було відновлено електропостачання близько 34 тисяч споживачів, а газопостачання - для близько шести тисяч абонентів, повідомили в міненерго. За даними відомства, в Україні залишаються знеструмленими близько 877 населених пунктів, а це близько 739 тисяч споживачів, без газопостачання - понад 236 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з постачанням газу спостерігається у Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

++12.23++

Міноборони України й Росії оприлюднили актуалізовані дані втрат супротивника. Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, втрати російської сторони з початку війни в Україні оцінюються в 21,6 тисячі загиблих. За цими даними, за минулу добу російська армія втратила 400 солдатів, 16 танків, 43 ББМ, один літак і один вертоліт. Загалом втрати росіян у техніці оцінюються в 177 літаків, 154 гелікоптери, 854 танки, 2205 ББМ, 403 артсистеми, 1543 одиниці автомобільної техніки, 182 безпілотники, 143 одиниці реактивної артилерії, 69 засобів ППО, всім кораблів/катерів, чотири пускові установки та 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами.

За даними міноборони РФ, бойові втрати української сторони з початку війни склали 141 літак, 110 вертольотів, 538 безпілотних літальних апаратів, 261 зенітний ракетний комплекс, 2471 танк та інші бойові броньовані машини, 274 установки РСЗВ, 1075 гармат польової артилерії та мінометів, а також 2311 одиниць спеціальної військової автомобільної техніки.

Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

++11.40++

Міноборони РФ повідомило про збитий український літак Су-25 на Харківщині. За словами речника російського міноборони Ігоря Конашенкова, український бойовий літак було збито поблизу Нової Дмитрівки. Крім того, у Москві стверджують про збиття упродовж ночі 15 українських безпілотників, зокрема "Байрактора ТБ-2". Останній було збито над населеним пунктом Нова Зоря Миколаївської області, додав Конашенков.

++11.04++

Після успішного контрнаступу ЗСУ вдалося відтіснити російських окупантів із трьох населених пунктів у Дергачівському районі Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, учора (22 квітня. - Ред.) вранці розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району і закріпилися на позиціях!" - написав Синєгубов.

++10.27++

Евакуація мирних жителів Маріуполя має розпочатися приблизно о 12.00, повідомила віцепрем'єрка й міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Сьогодні знову намагаємося евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку. Наразі починаємо збиратися на кільці біля торговельного центру ПортCity", - написала вона в Telegram.

++09.45++

У Бучі загалом виявили 412 тіл загиблих і померлих під час російської окупації, повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук у соцмережі Facebook. Утім, цю цифру ще "будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів", наголосив мер міста. За даними Федорука, в Бучі завершується процес ексгумації тіл осіб, які загинули чи померли за більш ніж місяць окупації військами РФ.

++09.14++

Унаслідок обстрілів у Попасній загинуло двоє мирних жителів, одну особу було поранено, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також додав, що війська РФ наступають уздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі, зокрема поблизу Попасної та Рубіжного. "В результаті обстрілів житлових кварталів Попасної та Рубіжного пошкоджено три житлові об'єкти", - зазначив Гайдай.

++08.55++

У війні, яку Росія розв'язала проти України, постраждало 595 дітей. З них 208 - загинули, 387 було поранено, повідомляє Офіс генпрокурора України.

++08.46++

Військова розвідка Великобританії повідомляє, що попри активність російській армії не вдалося досягти значних успіхів за останні 24 години. Зусиллям військ РФ перешкоджають контратаки ЗСУ, а також повітряна та морська оборона України, зазначають у Лондоні.

++08.25++

За даними Маріупольської міськради, евакуація із заблокованого Маріуполя до Запоріжжя розпочнеться в суботу об 11 годині за місцевим часом. Евакуюватися зможуть жінки, діти та літні люди.

Читайте також: Евакуація з Маріуполя в Росію: як відбувається фільтрація

++07.56++

Половина жителів Німеччини (50 відсотків) виступає проти постачання важкого озброєння Україні. Такими є дані соціологічного опитування, проведеного інститутом Insa на замовлення німецького видання Bild. 43 відсотки респондентів підтримують ідею надання такої зброї Києву.

Австралія запровадила санкції проти дітей Путіна та Лаврова

++07.50++

Австралія розширила перелік росіян, які потрапили під запроваджені країною санкції. До списку додали близько півтори сотні членів Ради Федерації, Марію Воронцову та Катерину Тихонову як "дочок російського президента Володимира Путіна", а також Катерину Винокурову - доньку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

++07.35++

Війська РФ завдають ударів по українських захисниках Маріуполя із застосуванням літаків дальньої авіації, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Крім того, до міста прибув російський інженерний підрозділ "з метою розмінування припортової інфраструктури" міста, зазначається в повідомленні.

++07.34++

Росія збирає великий загін "вагнерівців" на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. "У рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки", - йдеться у зведенні.

++07.05++

За даними Генштабу ЗСУ, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ, "яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та ґвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат". Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

++06.52++

Місцева влада Нью-Йорка виділяє понад два мільйони доларів для біженців з України. Як повідомив на брифінгу мер міста Ерік Адамс, кошти підуть на імміграційні юридичні та перекладацькі послуги, а також на соціальну допомогу, передає СNN.

Читайте також: США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України

++06.35++

Після того як ракетний крейсер "Москва" затонув, Росія почала частіше використовувати підводні човни для завдання ракетних ударів по Україні, повідомляє видання The Times із посиланням на воєнних експертів. За їхнім даними, щонайменше чотири субмарини атакують українські міста ракетами типу "Калібр". Так росіянам легше уникнути фіксації супутниками та ударів у відповідь, зазначається в матеріалі.

++06.14++

Міністерство оборони CША шукає шляхи прискорення виробництва ефективної зброї, яка вимагає мінімального навчання та може бути швидко експортована в Україну. Як повідомляє агенція Reuters, Пентагон розмістив на урядовому сайті запит на протиповітряне, протитанкове, протипіхотне озброєння, безпілотники, засоби берегової оборони, радіо- та супутникового зв'язку, відповідь на який очікує до шостого травня.

ЄС заморозив російські активи на 35 мільярдів євро

++05.58++

Європейський Союз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро через війну в Україні, повідомляє видання Bloomberg із посиланням на підрахунки Європейської комісії.

Більшість коштів заморожені Францією - 23,5 мільярда євро. При чому майже всі з них - 22,8 мільярда - це гроші російського Центрального банку. Бельгія заморозила 10 мільярдів євро із семи російських банків, відключених від міжнародної платіжної системи SWIFT. Італія заарештувала російські яхти та нерухомість на мільярд євро. Майже мільярд заморозила Ірландія, пів мільярда - Нідерланди, більше 300 мільйонів - Німеччина.

++05.36++

Зранку 22 квітня в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, який виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. Як повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, в результаті слідчих дій з'ясували, що причиною катастрофи став туман і низька висота польоту, через що літак зачепив високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.

++05.09++

У Сумах відновили залізничне сполучення з Києвом. "Поки з пересадкою в Ніжині, але ж", - написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

Генсек ООН приїде до Києва з Москви

++04.36++

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідає Україну з візитом після поїздки до Росії, повідомляється на сайті ООН.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш

28 квітня він проведе зустрічі в Києві з українськими міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і президентом Володимиром Зеленським. Також генсек зустрінеться зі співробітниками агенцій ООН, щоб обговорити розширення гуманітарної допомоги Україні. Перед цим, 26 квітня, Гутерріша приймуть в Москві. Генсек зустрінеться з російськими міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним. "Він сподівається поговорити про те, що можна зробити, щоби терміново встановити мир в Україні", - повідомляється на сайті ООН.

++04.10++

Тайвань надасть Києву вісім мільйонів доларів допомоги. Про це міністр закордонних справ Джозеф Ву повідомив під час відеодзвінка з мером Києва Віталієм Кличком. Із них шість мільйонів передбачені для місцевих лікарень. Це вже четверта допомога Україні від початку війни, розв'язаної Росією.

++03.58++

Президент Туреччини Реджеп Ердоган очікує проведення на вихідних телефонних розмов з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним. Він сподівається домовитись з ними про їхні візити до Туреччини. "Сподіваюся, вони приймуть наше запрошення, і ми зможемо зібрати їх разом у Стамбулі", - цитує його CNN.

++03.39++

Війська РФ завдали 56 ударів по Харківській області 22 квітня, зокрема, по житлових районах Харкова, повідомляє обласна військова адміністрація. Постраждали 19 цивільних, двоє людей загинули.

У свою чергу на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних жителів 22 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася у Telegram до цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя на Донеччині: "Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор".

++03.18++

Австрія підтримує будь-які санкції проти Росії за війну в Україні, крім газового ембарго, заявив в інтерв’ю CNN австрійський міністр фінансів Магнус Бруннер. За його словами, промисловість Австрії настільки залежить від російського газу, що у країни немає вибору, а санкції, які завдадуть більшої шкоди австрійській економіці, ніж російській, не мають сенсу.

Читайте також: Європарламент закликав ЄС до негайного ембарго нафти та газу з РФ

++03.01++

Британська розвідка вважає заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "нові методи ведення війни" визнанням того, що ситуація в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Водночас, як зауважує британське міноборони в Twitter, переформатування займе час, тому поки Росія, швидше за все, продовжуватиме тактику бомбардування.

++02.45++

Великобританія опрацьовує питання надання Польщі бойових танків Challenger 2, щоби та могла передати Україні радянські Т-72, повідомляє видання Sky News із посиланням на британське міністерство оборони.

Тим часом нідерландські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони повідомляють про намір країни поставити в Україну самохідні гаубиці. Як пише німецький Spiegel, боєприпаси і навчання має забезпечити Німеччина.

++02.22++

На прохання України Канада надала українським Збройним силам важку артилерію, зокрема, кілька гаубиць M777 і боєприпасів до них, повідомили в канадському міністерстві оборони. Крім того, Канада завершує контракти на низку броньованих машин, які відправлять в Україну найближчим часом, а також договори на обслуговування та ремонт вже поставлених безпілотних літальних апаратів з камерами.

++02.05++

Шосту хвилю санкцій проти Росії за війну в Україні країнам-членам Європейського Союзу представлять наступного тижня, і, за даними видання Politico, вона включатиме певну заборону на імпорт російської нафти та виключення із системи міжнародних платежів SWIFT більшої кількості російських банків.

++01.49++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном закликав відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Переговори щодо гарантій безпеки завершаться за тиждень - ОПУ

++01.21++

Перемовини щодо гарантій безпеки для України завершаться протягом тижня, заявив в ефірі національного телемарафону радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. "Ідуть консультації з країнами, які публічно заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливо: поставки зброї, закрити небо, військові консультації і гроші, які будуть потрібні для того, щоби швидко закупляти додаткову зброю. Усе це сьогодні проговорюється на рівні радників. Я думаю, тиждень, максимум, можуть бути завершені ці консультації", - сказав він. Конкретні країни і які саме гарантії вони готові надати, поки не розголошуються.

Читайте також: Коментар: Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу

РФ визнала смерть лише одного моряка з крейсера "Москва"

++00.56++

Міністерство оборони РФ визнало смерть лише одного моряка на ракетному крейсері "Москва".

Крейсер "Москва"

За версією міноборони, на судні здетонував боєприпас, через що трапилась пожежа, а під час буксирування корабель затонув. Те, що в нього влучила українська ракета "Нептун" там не визнають.Раніше в Росії заявляли, що весь екіпаж на момент інциденту був евакуйований. 22 квітня в російському міноборони заявили, що один військовий загинув, 27 зникли безвісти, а 396 були евакуйовані.

Читайте також: Родичі моряків затонулого крейсера "Москва" повідомляють про їхню загибель

Відеозвернення Зеленського за підсумком 58-го дня війни

++00.27++

Коментуючи новину про план Росії створити через Україну коридор до кордону Молдови, де нібито порушують права російськомовного населення, Володимир Зеленський заявив, що єдині російськомовні люди, яких РФ варто захищати - це росіяни в самій Росії. "Якщо чесно, то територія на якій Росії варто би попіклуватись про права російськомовних - це сама Росія, де нема свободи, свободи вибору, і просто не існує права на іншу думку, де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Настільки, що вони їдуть в Україну на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію - побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія тепер - вкрасти унітаз і померти", - сказав він.

Читайте також: Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ

++00.01++

У Києві відновили роботу посольства 21 іноземної країни, повідомив у відеозверненні за підсумком 58-го дня війни президент України Володимир Зеленський. "Я вдячний нашим британським друзям за важливе символічне рішення, яке було оголошене саме сьогодні - про повернення посольства в Києві. Великобританія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. Це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю", - сказав він.

Серед інших, до української столиці повернулись посольства Святого престолу, Європейського Союзу, Польщі, країн Балтії, Молдови, Словенії, Чехії, Італії, Франції, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Ірану.

Тим часом американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела пише, що США поки не планують повертати посольство до Києва, остерігаючись ракетних ударів з боку РФ.