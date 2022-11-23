Європарламент оголосив РФ державою-спонсором тероризму

Парламент Євросоюзу в середу, 23 листопада, у Страсбурзі ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму через військову агресію РФ проти України. Підтримали резолюцію 494 депутати, 58 проголосували проти, 44 утрималися.

Оголосивши Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму, євродепутати мають намір підготувати ґрунт, щоб притягнути президента РФ Володимира Путіна та російський уряд до відповідальності перед міжнародним трибуналом, зазначено на сайті Європарламенту.

"Умисні атаки та звірства, вчинені Російською Федерацією щодо цивільного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права прирівнюються до терористичних актів проти населення України та є воєнними злочинами", - сказано в резолюції Європарламенту.

У Євросоюзі немає правового підґрунтя для визнання третьої країни державою-спонсором тероризму. На це вказала єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон на пленарному засіданні Європарламенту 18 жовтня 2022 року. У зв'язку з цим Європарламент у своїй резолюції закликає ЄС і країни, які до нього входять, розробити правову основу для позначення держав-спонсорів тероризму та держав, які вдаються до тероризму.

Таке визначення загрожує конкретній країні жорсткими санкціями та обмеженнями у відносинах з ЄС. Після цього Раді ЄС слід розглянути питання про включення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму ЄС, вважає Європарламент.

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Парламентарі закликають ізолювати РФ

Європарламент закликає ЄС і країни, які до нього входять, вжити заходів щодо "всеосяжної міжнародної ізоляції РФ", зокрема щодо членства Росії в міжнародних організаціях і органах, таких як Рада Безпеки ООН. Це також передбачає відмову від проведення офіційних заходів на території РФ, подальше скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками "до абсолютно необхідного мінімуму".

Євродепутати закликають країни-члени ЄС закрити та заборонити пов'язані з урядом з Росією установи, такі як російські центри науки та культури та організації та асоціації російської діаспори, "які діють під егідою та під керівництвом російських дипмісій та просувають російську держпропаганду у світі".

Європарламент закликає Раду ЄС включити до списку терористів Євросоюзу ПВК "Вагнера" та 141-й спеціальний моторизований полк "кадировців", а також інші збройні групи й загони, що фінансуються Росією, наприклад, ті, що діють на окупованих територіях України.

Дев'ятий пакет санкцій та конфіскація активів РФ

З огляду на "ескалацію терористичних актів Російської Федерації проти населення України" Європарламент закликає Раду ЄС швидко закінчити роботу над дев'ятим пакетом санкцій. Єврокомісію та держави-члени ЄС євродепутати просять розглянути санкції щодо країн, які намагаються допомогти Росії обійти штрафні санкції.

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Також Єврокомісію та країни, що входять до ЄС, закликають створити міжнародний механізм компенсацій, включно з міжнародним реєстром збитків за активної співпраці з владою України. Європарламент наполягає на створенні правової основи, що дозволить конфіскувати російські активи, заморожені ЄС, та використовувати їх для подолання наслідків російської агресії проти України, включно з відбудовою України та виплатою компенсацій жертвам російської агресії.