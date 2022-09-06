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США не визнає Росію державою-спонсором тероризму, і це остаточне рішення президента Байдена, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
США не визнає Росію державою-спонсором тероризму, і це остаточне рішення президента Байдена, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єрФото: Susan Walsh/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США не визнає РФ спонсором тероризму, Україна наполягатиме

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

У Білому домі заявили, що визнання Росії державою-спонсором тероризму - "не найефективніший і не найсильніший спосіб рухатись вперед" і може послабити позиції України у можливому переговорному процесі.

https://www.dw.com/uk/ssa-ne-viznae-rf-sponsorom-terorizmu-ukraina-napolagatime/a-63036806

У Білому домі заявили, що США не визнає Росію державою-спонсором тероризму, оскільки це "не найефективніший і не найсильніший спосіб рухатись вперед". Про це під час пресбрифінгу у вівторок, 6 вересня, сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Таке рішення в адміністрації Байдена аргументували бажанням бути впевненими в тому, що Україна "матиме все необхідне" у разі переговорів з Росією. У Білому домі вважають, що визнання Росії спонсором тероризму "може мати неочікувані наслідки для України і світу". Зокрема, у Вашингтоні занепокоєні, що воно може негативно позначитися на постачанні гуманітарної допомоги в окремі райони України, на процесі експорту продовольства та "поставити під загрозу" угоду про розблокування експорту зерна.

"Це також підірве безпрецедентні багатосторонні умови, які були дієвими для притягнення до відповідальності Путіна (президента РФ Володимира Путіна - Ред.), а також підірве нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів", – сказала Жан-П’єр.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістки щодо того, чи це остаточне рішення президента США Джо Байдена, речниця Білого дому відповіла "так".

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Україна продовжить наполягати на визнанні РФ спонсором тероризму

Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна й далі наполягатиме на необхідності визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Ми вимагали, вимагаємо і вимагатимемо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Те, що наразі адміністрація Байдена не готова ухвалити таке рішення, не означає, що воно ніколи не може бути ухвалене. Ми працюватимемо над тим, щоб Росію визнали тим, ким вона насправді є", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ українська дипломатія вже неодноразово стикалася з тим, що парнери спочатку відмовляли, але потім зімнювали своє рішення. "Це стосувалося і надання тієї чи іншої зброї, запровадження тих чи інших санкцій. Тому я впевнений, що робота з Америкою на цьому напряму продовжиться", - наголосив міністр.

При цьому він подякував США за все, що вони "зробили і продовжують робити для України", а також наголосив на лідерстві президента Байдена в процесі надання допомоги Києву. 

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США не визнає Росію державою-спонсором тероризму, і це остаточне рішення президента Байдена, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр

США не визнає РФ спонсором тероризму, Україна наполягатиме

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