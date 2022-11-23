Зеленський закликав Радбез ООН засудити Росію

273-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події середи, 23 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 листопада.

На цій сторінці DW розповідала про події середи, 23 листопада (час київський). Хроніку завершено.

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Президент України Володимир Зеленський закликав ухвалити резолюцію ООН про засудження енергетичного терору.

"Рада безпеки має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу Сьомого Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Рада безпеки ухвалила таку резолюцію - про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Подивимося, чи зможе хтось у світі разом із Росією сказати, що терор проти цивільних людей - це нібито добре", - сказав він, виступаючи в середу за допомогою відеозв'язку на спеціальному засіданні Радбезу ООН.

"Я підтверджую запрошення від України щодо місії експертів ООН на об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, які зазнали чи можуть зазнати ударів російських ракет. Потрібно дати належну оцінку пошкодженням та руйнуванням", - додав Зеленський, цитує "Інтерфакс-Україна".

Також Зеленський закликав під час свого виступу в Радбезі ООН не допускати Росію до будь-яких голосувань. "Терористична держава не може брати участь у будь-яких голосуваннях, що стосуються її агресії. Це глухий кут, коли сторона, яка веде війну, блокує будь-яку спробу від імені Ради Безпеки ООН виконати свій мандат", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, ООН може виправити цю ситуацію, щоб "не бути заручниками одного міжнародного терориста - Росії", додав він.

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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, звернувся до партнерів із проханням допомогти захистити українське небо. "Це один з основних пунктів російської формули терору - ракети. Лише за один сьогоднішній день - близько 70 ракет. Проти нашої енергетичної інфраструктури. Є влучання, на жаль, і в житлові будинки. Лікарні, школи, транспорт, житлові райони - все постраждало", - сказав він, цитує "Інтерфакс-Україна".

"Російський терор призвів до блекауту - причому не лише в Україні. У сусідній Молдові також зникло світло", - додоав глава української держави. Енергетичний терор, сказав Зеленський, - це "аналог застосування зброї масового ураження". "У світі не має залишитись жодної можливості для терору! Саме тому ми звертаємося до наших партнерів по підтримку для захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО та ПРО, і я дякую всім, хто вже допомагає", - наголосив він.

"Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей унаслідок влучання російських ракет по енергооб'єктах залишаються без електрики, тепла та води, це очевидний злочин проти людяності", - заявив він. За його словами, "серед вас - представники держави, яка нічого не пропонує світу, крім терору, дестабілізації та дезінформації. Будь-які російські формули не передбачають нічого іншого. Саме тому я наголошую ще раз - настав час підтримати Українську формулу миру!".

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Попри численні поразки в Україні в Кремлі все одно плекають надії на успіх так званої "спецоперації", як російське керівництво називає повномасштабну війну Росії проти України. Так, зокрема, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що майбутній успіх "спецоперації" в Україні не викликає сумнівів. За підсумками саміту ОДКБ журналісти запитали Пєскова, чи згоден він із заявою правителя Білорусі Олександра Лукашенка про те, що майбутнє Організації залежить від успіху "спецоперації" в Україні. "З цим можна погодитися із застереженням, що майбутній успіх спецоперації сумнівів не викликає", - сказав Пєсков, якого цитує російський пропагандистський ресурс "Інтерфакс".

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Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вкотре втратила доступ до зовнішнього електропостачання і живиться від аварійних дизель-генераторів енергією, що необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної безпеки (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі з посиланням на представників агентства на станції. Група МАГАТЕ на ЗАЕС також повідомила, що два реактори, які перебували в режимі гарячого зупину для забезпечення електростанції та прилеглого міста Енергодар парою і теплом, будуть підготовлені до розхолодження. Чотири інші залишаються в холодному зупині.

МАГАТЕ також зазначає, що національний оператор України "Енергоатом" повідомив, що "через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації до енергосистеми".

Як зазначив Гроссі, останній інцидент на ЗАЕС свідчить про дедалі небезпечнішу й складнішу ситуацію з ядерною безпекою на найбільшій у Європі атомній електростанції. На тлі цього він нагадав, що ЗАЕС востаннє відключалася від зовнішньої мережі на початку листопада, і тоді на відновлення зовнішнього електропостачання пішло два дні.

Читайте також: МАГАТЕ зафіксувало "потужні вибухи" біля ЗАЕС: пошкоджено об'єкти станції

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У Києві розпочалося підключення критичної інфраструктури до електропостачання, написав заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Київ - заживлено. Підключаємо критичну інфраструктуру. Далі - споживачі", - написав Тимошенко у Telegram-каналі.

Згодом він також повідомив про заживлення Хмельницької області.

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Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що були заживлені ще кілька областей, зокрема, Волинська, Київська, Рівненська, Черкаська, Івано-Франківська та Тернопільська області. "Волинська область - заживлено. Підключено об'єкти критичної інфраструктури. Далі - побутові споживачі", - написав Тимошенко у Telegram-каналі. Також заступник голови ОП повідомив, що на Київщині вже під'єднали 20 відсотків споживачів, а на Рівненщині було під'єднано критичну інфраструктуру. "Черкаська область - заживлена. Підключена критична інфраструктура та частина побутових споживачів", - написав Тимошенко. Івано-Франківська область також була заживлена, запроваджено графіки стабілізаційних відключень. Крім того, заступник голови ОП повідомив, що була заживлена й Тернопільська область.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на масовану ракетну атаку РФ на Україну і заявив, що "ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів". "Удари по інфраструктурі, що тривають, покликані тримати цивільне населення України в холоді й темряві. Але ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів", - написав Блінкен у Twitter.

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НЕК "Укренерго" працює над підключенням постраждалих унаслідок сьомої хвилі масованих ракетних атак РФ на енергооб'єкти України регіонів, а в деяких регіонах уже почалося підключення, повідомила компанія. "Диспетчери та інженери "Укренерго" працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Ремонтні бригади компанії оцінюють масштаб пошкоджень і приступають до ремонтів усюди, де це можливо вже зараз", - йдеться в Telegram-каналі "Укренерго". Водночас у компанії наголосили, що підстав для паніки немає, а в деяких регіонах підключення вже проводять.

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У Запорізькій області теж відновили електропостачання, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко."Запорізька область - заживлено", - написав Тимошенко у Telegram-каналі.

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Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання в Чернівецькій та Чернігівській областях. "Чернівецька область - ✓, проводяться стабілізаційні відключення", - написав Тимошенко у Telegram-каналі.

Також за словами посадовця була заживлена Чернігівська область і розпочалося підключення абонентів до електропостачання.

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Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про підключення до енергопостачання у місті після останньої російської ракетної атаки всіх лікарень та більшості котелень міста. "Електрика. Всі наші лікарні вже отримують стаціонарне живлення (крім генераторів). По місту ситуація складніша. Наразі зі світлом всього близько 15 відсотків Дніпра. Тепло. Працює близько чверті котелень. Решта - очікують подачі напруги", - написав Філатов у Facebook. Щодо водопостачання у місті, міський голова повідомив, що у лівобережній частині міста Ломовська водопомпова станція отримала живлення та чекає на дозвіл підключення від оператора "Укренерго". "У деяких будинках на правому березі вода вже є", - розповів він. Каналізаційні системи працюють у всьому місті, але на генераторах, додав Філатов.

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В Одеській області відновлено тепло- й водопостачання, триває підключення абонентів до електропостачання, повідомляє заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Одеська область: Водопостачання - ✓. Теплопостачання - ✓. Електропостачання - область заживлена, триває підключення абонентів", - написав Тимошенко у Telegram-каналі.

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Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель Жозеп Боррель назвав "жорстоким і нелюдським" руйнування Росією української критичної цивільної інфраструктури, внаслідок чого мільйони людей залишилися взимку без електрики, води та опалення. Так він прокоментував поновлення РФ масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури України. "Рішуче засуджую повторні злочинні напади Росії на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури в Україні: масові відключення електроенергії, зокрема в Молдові. Позбавлення мільйонів електрики, води та опалення взимку - жорстоко та нелюдяно. Підтримка ЄС України та Молдови не послабне й надалі", - написав Боррель на своїй сторінці в Twitter.



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У Львові відновили електропостачання, однак зберігаються планові відключення, повідомив міський голова Андрій Садовий. "Львів уже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики", - написав Садовий у Telegram-каналі. Також міський голова повідомив, що у Львові було відновлено подачу води та тепла.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про умови, за яких на період мобілізації та воєнного часу підлягають бронюванню військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях. Ідеться про законопроєкт №7687, який Верховна Рада ухвалила в цілому 4 листопада, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк. "Закон набирає чинності через день після опублікування, тобто, скоріш за все, післязавтра", - написав законодавець у своєму Telegram-каналі.

Згідно із законопроєктом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах держвлади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період, на підприємствах, в установах та організаціях, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень).

За словами Железняка, це - одне з ключових нововведень, про які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання, як і можливість "дозволити здійснювати бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення".

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний прокоментував російські удари по цивільній інфраструктурі в Україні. "Будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами", - написав Залужний у Facebook. "Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр"). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет". Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено", - додав головнокомандувач ЗСУ.



++21.07++

80 відсотків жителів Києва залишилися без електро- та водопостачання після російської ракетної атаки, повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка. "Як і вся Україна, Київ був ціллю цієї чергової російської атаки. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з цим наразі 80 відсотків споживачів у столиці - без електропостачання. Приблизно така сама кількість киян - без водопостачання. Усі комунальні служби працюють, щоб максимально швидко відновити й електро- і водопостачання киянам", - сказав Кличко в ефірі "Радіо Свобода".

++20.54++

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про 35 постраждалих унаслідок російських ракетних ударів по території області в середу. "У Вишгороді - 31 людина. Постраждалі в лікарнях, усім надається допомога. На місці прильоту працюють рятувальники та поліція… Наші люди неймовірні. Жителі з осколковими пораненнями відмовляються від допомоги та надають її тим, кому вона потрібна більше", - написав Кулеба у Telegram-каналі. Крім того, за словами посадовця, одна людина постраждала у селищі міського типу Глеваха і троє - у місті Українка. Також є один постраждалий у селищі міського типу Чабани, зруйновано приватний будинок. Усі постраждалі під наглядом медиків. "Щодо електрики. Енергетики подають електроенергію на правобережну Київщину. Уже заживлюють Лівобережжя. Світло буде. Працюємо", - написав Кулеба. Раніше голова Київської ОВА повідомляв про 34 постраждалих унаслідок ракетних ударів в області, зокрема п’ятьох дітей. Чотири людини загинули.

++20.39++

Українську енергосистему буде відновлено після останньої російської ракетної атаки протягом годин, а не днів чи місяців, запевнив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в телемарафоні "Єдині новини". "Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п'яти... Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години", - заявив посадовець, якого цитує "Інтерфакс-Україна". За словами заступника глави ОП, на першому етапі головним завданням для енергетиків є відновлення цілісної роботи єдиної енергосистеми України.

++20.33++

Президент України Володимир Зеленський виступить у середу на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів Росії, повідомляє AFP із посиланням на двох дипломатів. "Зеленський виступить відеозв'язком на екстрених дебатах, запит на які подала Україна і які мають розпочатися о 16:00 (21:00 за Гринвічем) у Нью-Йорку, повідомили AFP два дипломати", - йдеться в повідомленні агентства. Відповідне засідання Ради Безпеки ООН під назвою "Підтримка миру та безпеки України" містить розклад трансляцій ООН .

++20.18++

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за новий пакет військової допомоги, наданий Україні. "Україну не злякають боягузливі нелюдські терористичні атаки російських воєнних злочинців. Дякуємо президенту Байдену та американському народу за підтримку й новий пакет допомоги, який дасть нам змогу рятувати життя й продовжувати нашу боротьбу за Україну! Разом переможемо!", - написав Зеленський у Twitter.

++19.55++

Президент України Володимир Зеленський доручив представнику України в ООН звернутися із запитом щодо скликання негайного засідання Ради Безпеки. "Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури - це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", - написав Зеленський у Twitter.

++19.50++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний у безперспективності російського терору проти цивільного населення. Таку думку вів написав у соцмережі Twitter, коментуючи останні ракетні удари російських сил по цивільних об'єктах України. "Не маючи змоги перемогти в чесному бою з українською армією, Росія веде боягузливу терористичну війну проти мирного населення. Але поки вони намагаються зламати нас із неба, ми зламаємо їх на землі. І ми й далі це робитимемо. Російський терор зазнає краху. Україна переможе", - написав Кулеба.

++19.44++

Подачу води й тепла в Києві буде відновлено до ранку 24 листопада, повідомила Київська міська військова адміністрація. "Електропостачання відключене в аварійному режимі, відновлення очікується після стабілізації системи. Вода і тепло в будинках мають з'явитися на ранок 24 листопада", - запевняють у повідомленні у Telegram-каналі відомства.

++19.32++

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про 34 постраждалих на Київщині унаслідок ракетних ударів російських окупантів. "Київщина. 34 постраждалих. Серед них п'ятеро дітей. Четверо людей загинуло", - написав Кулеба у Telegram-каналі. За його словами, усім, кому потрібно, надається тимчасове житло. "Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах. Усі служби та аварійні бригади працюють на місцях ударів. Енергетики вже розпочали відновлення електропостачання. Ремонтні бригади працюють. У найближчі години почне з'являтися електроенергія. Без паніки!", - додав Кулеба.

Раніше начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок влучення російської ракети у Вишгородському районі загинули чотири особи, 27 постраждали. "Ще шестеро енергетиків - постраждали через ракетний удар по критичній інфраструктурі. Унаслідок обстрілів зафіксовано також руйнування приватного будинку у Фастівському районі. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++19.17++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія в середу довела, що визнання її державою-терористом - правда. Таку заяву Зеленський зробив у своєму відеозверненні. "Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-терористом. Нарешті! Дякую всім європарламентаріям! А потім Росія довела, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, нашій енергетиці, по звичайних людях. Результат трагічний - велика кількість поранених, є загиблі", - сказав президент України. "Щодо світла і водопостачання - усі працюють: енергетики, деесенесники, місцева влада. Ми все відновимо і все пройдемо, тому що ми з вами незламний народ", - додав Зеленський.

++18.58++

Під час масованої атаки 23 листопада російські окупаційні сили випустили 70 крилатих ракет типу Х-101, Х-555 та "Калібр" по території України, з яких 51 збито силами та засобами протиповітряної оборони, повідомляється в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. "23 листопада держава-терорист вкотре завдала масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснено з 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також з двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні. Крім того, на півдні України було знищено п'ять випущених окупантами ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет".

++18.49++

Російські окупаційні сили обстріляли Херсон із артилерії, внаслідок чого загинув один з мешканців міста, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Ворог продовжує тероризувати місто. Окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинув чоловік віком 73 роки", - написав Тимошенко у Telegram-каналі.

++18.37++

У Києві зросла кількість потерпілих унаслідок російських ракетних обстрілів. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у середу у Києві під час ракетної атаки загинули три людини, ще 11 жителів столиці постраждали. "Троє людей загинуло внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них - 17-річна дівчина", - написав міський голова в Telegram-каналі. Також, за його словами, постраждали 11 жителів Києва. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста, а одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

++18.29++

Унаслідок ракетних ударів у середу знеструмлено всі атомні, більшість тепло- та гідроелектростанцій, що призвело до відключення енергопостачання для більшості споживачів в Україні, повідомили в міністерстві енергетики України. "Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних, більшості теплових і гідроелектростанцій. Також уражені об'єкти електропередачі", - зазначено в повідомленні на Facebook-сторінці відомства. Унаслідок чого знеструмлено більшість споживачів у всій країні, трапляються аварійні відключення світла, зазначили в міністерстві. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

++18.22++

Президент США Джозеф Байден дав доручення держсекретарю забезпечити виділення додаткових 400 мільйонів доларів США на оборонні потреби України. Відповідне розпорядження було оприлюднено на сайті Білого дому. "Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, (…) я делегую державному секретарю повноваження (…) розпорядитися про виділення до 400 мільйонів доларів на оборонну продукцію та послуги міністерства оборони, а також на військовий вишкіл та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - зазначається у документі.

++17.35++

У зв'язку з пошкодженнями енергосистеми України, заподіяними російським обстрілом, поїзди метро у столичному метрополітені курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин, повідомила Київська міська державна адміністрація. "Такий графік руху буде застосовуватись від сьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни", - наголошується в повідомленні відомства в Telegram-каналі. У КМДА нагадали, що підземні станції метро й надалі працюватимуть як укриття.

++17.28++

Шестеро осіб загинуло внаслідок ракетних ударів російських агресорів по території України в середу, троє з них на Київщині, ще 36 осіб отримали поранення, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. "Наразі зафіксовано влучання ракет по 16 об'єктах на території нашої держави… В Україні ми зафіксували загибель шістьох наших громадян і 36 отримали поранення", - сказав Клименко в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна". Зокрема, за його словами, внаслідок влучання в будинок у Вишгороді Київської області троє людей загинуло і 20 травмовано.

++17.19++

Російські окупаційні сили випустили 31 крилату ракету по Києву, але сили протиповітряної оборони змогли збити 21 із них, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "У нас декілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Наразі частина міста знеструмлена, відсутнє водопостачання. Представники нашого комунального підприємства "Київводоканал" та "Київенерго" і теплоенерго працюють над тим, щоб відновити й водопостачання, і електропостачання", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ". На запитання, коли варто очікувати відновлення енергопостачання, Київський міський голова відповів, що після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи, і він сподівається на позитивний результат уже до кінця доби. "Я сподіваюся, що сьогодні ввечері буде вже електрику відновлено і відновлено водопостачання. Ми працюємо над цим, але наразі чіткого конкретного часу ми сказати не можемо… Ми робимо все для того, щоб сьогодні ввечері вже відновити електропостачання та водопостачання", - додав Кличко, цитує "Інтерфакс-Україна".

++17.09++

Майя Санду: Росія занурила Молдову в темряву

Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію в тому, що та своїми обстрілами цивільної інфраструктури України занурила Молдову в темряву. "Росія залишила Молдову у темряві. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру… Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який свідомо вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші народи у злиднях та приниженні", - написала президентка Молдови на своїй Facebook-сторінці.





++16.57++

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок чого з російського полону повернули одного цивільного і 35 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. "Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", - повідомив він. Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, чотирьох бійців Військово-морських сил, одного військового зі Збройних сил України. У звільненого цивільного ампутована нога, додав Єрмак.

++16.42++

Унаслідок обстрілів російськими окупаційними силами Києва 23 листопада, постраждали щонайменше дев'ятеро людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. "Уже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в Telegram-каналі. Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про трьох загиблих і шістьох постраждалих унаслідок влучання у двоповерхову будівлю.

++16.33++

Спроба РФ зламати опір України, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки, переконана посол США в Україні Бріджит Брінк. "Ще більше жорстоких ракетних ударів по країні, оскільки Росія намагається покарати Україну за те, що вона наважилася бути вільною. Я бачила силу народу України й знаю, що спроба Росії домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки. Ми з Україною", - написала Брінк у Twitter, коментуючи ракетні удари РФ по Україні.

++16.29++

Російські окупаційні сили атакували ракетами об'єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram-каналі. "Вінницька область під обстрілом ворога - об’єкти критичної інфраструктури!" - написав посадовець.

++16.24++

Київська область повністю знеструмлена, внаслідок обстрілу в області одна людина загинула, двадцять постраждали, написав у Telegram-каналі голова обладміністрації Олексій Кулеба. "Декілька прильотів в об'єкти критичної інфраструктури. Також влучання у багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Понад 20 постраждалих, яким уже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий. Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання", - написав він. "У регіоні розгортаються "Пункти незламності", де є тепло, зв'язок та альтернативне живлення. Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту - вся інформація на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост або представників поліції", - додав очільник Київської ОВА.

++16.19++

У всій Одеській області через масовані російські ракетні удари в середу відсутнє електропостачання, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. "У зв'язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання. Про будь-які зміни в роботі електромереж інформуватимемо додатково", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++16.13++

Від ракетних ударів російських військ зазнала пошкоджень електропідстанція у Львівській області, внаслідок чого 1,5 мільйона громадян залишилися без електроенергії, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Жителі Львівщини, на жаль, маємо два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. Наразі 1,5 мільйона людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії.

Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", - попередив посадовець. Козицький також додав, що в населених пунктах, які постраждали від ударів, розгорнуть "Пункти незламності", якщо енергетикам не вдасться своєчасно відновити подачу електроенергії.

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що весь Львів залишився без електропостачання внаслідок російських ракетних ударів по Львівській області. В обласному центі немає води й тепла, а саме місто переходить на роботу дизель-генераторів.





++16.04+

У Харкові зупинено електротранспорт, на маршрути виводять автобуси

У Харкові призупинено роботу метро та наземного міського електротранспорту. "Припинено рух Харківського метрополітену, а також наземного електротранспорту", - повідомили в Харківській міськраді, цитує "Інтерфакс-Україна".

++16.00++

Російські ракетні удари по території України не наблизять переговорів про припинення війни, запевнив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. "Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання - нищити рашистську потвору. З країною-терористом - перемовини тільки через приціл Сил оборони!", - написав Данілов у соцмережі Twitter.

++15.56++

У Кіровоградській області є влучання по енергетичному об'єкту, область знеструмлена, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. "Ворожі прильоти по енергетичному об'єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла", - повідомив Райкович у Telegram-каналі в середу. За його словами, бригади енергетиків розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.



++15.52++

Влада Молдови пішла на масові відключення електроенергії через пошкодження української енергосистеми, повідомив віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова Андрій Спину. "Сьогодні ми маємо повторення ситуації 15 листопада. Після пошкодження енергосистеми України в останню годину у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електрики", - написав молдовський посадовець у соцмережах.

++15.48++

Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключено від енергосистеми через ракетні обстріли російськими окупаційними силами енергооб'єктів. "Південноукраїнська АЕС - аварійна зупинка енергоблоків", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі. "Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла", - написав міський голова Нетішина, міста-супутника Хмельницької АЕС Олександр Супрунюк на своїй Facebook-сторінці. Раніше цього дня в НЕК "Укренерго" підтвердили влучення ракетами у низку енергооб'єктів та аварійні відключення світла по всій Україні.

++15.39++

Унаслідок російських обстрілів у Києві призупинено водопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити", - написав київський міський голова у Telegram-каналі. Столичний мер також попросив киян запастись водою.

++15.32++

Асоціація європейських міст розпочинає ініціативу "Генератори надії" зі збору електрогенераторів для України. Ініціативу було презентовано у середу в Страсбурзі на спільній пресконференції мера Флоренції Нарделли Даріо, голови Європарламенту Роберти Метсоли та голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Сьогодні ми розпочинаємо ініціативу "Генератори надії". Останні напади Росії були спрямовані на енергетичні цивільні структури. Зараз ми маємо надавати все, що потрібно Україні під час цієї зими, щоб пройти через цей період якнайкраще. До асоціації міст входять понад 200 великих міст Європи, які вирішили надати Україні генератори", - анонсувала Метсола.

Нарделла зазначив, що ситуація, що склалася в Україні через руйнування Росією критичної цивільної інфраструктури, потребує негайних дій. "Ми готові розпочати цю кампанію, щоб за кілька днів передати велику кількість генераторів Україні для того, щоб вони могли забезпечити електропостачання. Ми скоординувалися з мерами багатьох європейських міст і готові зараз закликати не лише наших членів, а й усіх європейських мерів висловити солідарність, надаючи генератори Україні, і ми сподіваємось на підтримку Європейського парламенту. Наступного тижня у Відні ми зустрічаємося на рівні керівників європейських міст і говоритимемо про посилення цієї ініціативи", - додав він, цитує "Інтерфакс-Україна".

++14:13++

РФ ударила по інфраструктурному об'єкту в Києві

Під час повітряної тривоги, оголошеної по всій території України, в Києві зафіксоване влучання в один з інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко. Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

++14:01++

Великобританія вперше дає Україні гелікоптери

Великобританія вперше від початку війни Росії проти України відправляє гелікоптери українським Збройним силам. Про нову військову допомогу оголосило міністерство оборони країни.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідав 19 листопада Київ Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Як повідомив міністр Бен Воллес, протягом останніх шести тижнів 10 українських екіпажів навчалися у Великобританії керувати військовими вертольотами Sea Kings та обслуговувати їх. Гелікоптери використовуватимуть для пошуково-рятувальних операцій.

Як зауважує британська телерадіомовна корпорація ВВС, вертольоти Великобританія надає вперше. Всього мають доставити три з них, а перший, імовірно, вже прибув до України.

Крім того, Воллес повідомив, що Великобританія також надішле Україні додатково 10 тисяч артилерійських снарядів.

++13:40++

Війна РФ проти України: Джонсон розкритикував позиції Франції, Італії та Німеччини

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Франція "заперечувала до останнього моменту" перспективу вторгнення РФ в Україну, Італія казала, що, якщо це трапиться, вона не зможе підтримати британську позицію, зважаючи на свою "величезну залежність від російських вуглеводнів", а уряд Німеччини спершу віддавав перевагу швидкій військовій поразці України.

Борис Джонсон Фото: Dominic Lipinski/empics/picture alliance

"На певному етапі німецька позиція полягала в тому, що якщо це станеться, а це буде дійсно катастрофою, то буде краще, якщо все це швидко закінчиться і Україна впаде", - заявив Джонсон в інтерв'ю португальській редакції американського телеканалу СNN.

Водночас він зазначив, що коли Росія таки вторглася до України, країни Європейського Союзу об'єдналися, бо побачили, що президенту РФ Володимиру Путіну не можна довіряти, і зараз надають Україні непохитну підтримку.

++13:25++

По всій Україні - повітряна тривога

По всій Україні оголошена повітряна тривога.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім повідомляє, що летить багато ракет з півдня та сходу.

++13:23++

Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму

Європейський парламент вирішив визнати Росію державою-спонсором тероризму, повідомляє Reuters. Рішення мотивували тим, що удари РФ по цивільних об'єктах в Україні - енергетичній інфраструктурі, лікарнях, школах - порушують міжнародне право.

При цьому, як зауважує агентство, цей крок є значною мірою символічним, оскільки ЄС не має правової бази, яка б його підкріплювала. Водночас Євросоюз уже наклав безпрецедентні санкції на Росію за війну проти України..

++13:11++

Президент Хорватії Зоран Міланович відхилив запит на тренування українських військових у країні, але це не означає, що рішення не буде ухвалене, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко державному інформаційному агентству "Укрінформ". За його словами, Загреб розглядає дві опції допомоги: тренування військовослужбовців Збройних сил України на території країни або направлення хорватських інструкторів на територію третьої країни. Українська сторона працює з хорватським урядом, аби отримати "зелене світло" на участь Хорватії в тренувальній місії Європейського Союзу через хорватський парламент, додав Ніколенко.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що Міланович відхилив запит міністра оборони країни на надання попередньої згоди на участь військових хорватських збройних сил у тренувальній місії ЄС для українських військовослужбовців.

++12:56++

Папа Римський порівняв війну РФ проти України з Голодомором

Виступаючи в середу на загальній аудієнції перед тисячами людей на площі Святого Петра у Ватикані, папа Римський Франциск порівняв війну Росії проти України з "жахливим геноцидом" 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін влаштував місцевому населенню голод, повідомляє агентство Reuters.

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++12:33++

Молдова назвала "осідаючий" в Україні газ своїми резервами

Газ, який "осідає" в Україні, є резервами Молдови, заявив віцепрем'єр країни Андрей Спіну.

Андрей Спіну Фото: midr.gov.md

"(Російський газовий монополіст. - Ред.) "Газпром" у вже звичному для нас недружньому тоні погрожує нам подальшим скороченням поставок газу. Він звинувачує Україну та Молдову в неправдивих речах. Обсяги газу, про які говорить "Газпром" як про залишки в Україні - це наші заощадження та резерви, які ми зберігаємо в українських сховищах. Ці обсяги оплачувались і оплачуватимуться повністю нашою країною", - написав Спіну в Telegram.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта заявила, що з Москви не було жодних сигналів про те, що Росія припинить постачання газу до Молдови в грудні. "Але влада готова до будь-якого сценарію, оскільки Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент шантажу", - цитує прем'єрку агенція Reuters.

++12:17++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся в Стамбулі зустрівся з російською делегацією на чолі з гендиректором "Росатома" Олексієм Ліхачовим, щоб обговорити створення зони ядерної безпеки навколо захопленої росіянами української Запорізької атомної електростанції, повідомляє агентство Reuters. Деталі поки не відомі.

++11:54++

Росія майже вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

Ймовірно, Росія майже вичерпала запаси іранських дронів, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії. За її даними, з вересня РФ запустила по об'єктах в Україні сотні таких безпілотників , поєднуючи удари з них із традиційними видами зброї. Розвідники вважають, що Росія намагатиметься поповнити запаси іранських дронів.

++11:36++

Росія може інсценувати напад України на Бєлгородську область - ISW

Росія створює інформаційні умови для інсценування нападу України на Бєлгородську область, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські танки в Білгородській області РФ у лютому Фото: Anton Vergun/TASS/imago images

"Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоби мінімізувати загрозу українського нападу", - сказано в ньому. В ISW нагадують, що тим часом губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оприлюднив кадри з будівництва на кордоні з Україною так званої "Засічної лінії" (лінія укріплень, яку зводили ще в XVII столітті. - Ред.).

В інституті зазначають, що підтримка вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач. Експерти переконані, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область РФ є абсурдними, і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни. "Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", - пояснили в ISW.

++11:14++

Стримінгова платформа Netflix виправила на запит України в анонсі нового сезону популярного серіалу "Вікінги" опис Ярослава Мудрого як "князя земель північної Росії" на "князя Київської Русі", повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Що там в самому серіалі - ще з'ясовуємо", - написав він у Telegram.

++10:55++

Внаслідок обстрілів російською армією території України 22 листопада загинули семеро цивільних у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. 23 людини в цих областях були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++10:42++

Обшуки в Лаврі: СБУ знайшла рублі та проросійську літературу

Служба безпеки України знайшла мільйони готівки та проросійську літературу під час обшуків в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі в Києві, а також у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та Сарненсько-Поліській єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Рівненщині.

СБУ під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі 22 листопада Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Як повідомляє пресслужба СБУ, йдеться про понад два мільйони гривень, більше 100 тисяч доларів і декілька тисяч російських рублів загалом, а також про проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира".

Всього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. "Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об'єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - йдеться у повідомленні.

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++10:30++

Мінфін США вказав, як будуть обмежені ціни на нафту з РФ

Міністерство фінансів США оприлюднило вказівки щодо реалізації політики обмеження цін на нафту російського походження та винятки з правил, які стосуються запланованої "стелі" цін на російську нафту.

Обмеження мають запровадити щодо широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів російського походження. Граничну ціну встановлять після "технічних навчань". Заборони набудуть чинності 5 грудня.

Щодо винятків, то Японії дозволять до 30 вересня 2023 року всі операції, пов'язані з морським транспортуванням сирої нафти, що видобувається в рамках проєкту "Сахалін-2" за умови, що вона призначена виключно для ввезення до країни. Крім того, допускатимуться "певні операції, пов'язані з імпортом російської нафти" до Болгарії, Хорватії та країн-членів Європейського Союзу, які не мають виходу до моря. Також дозволятиметься розвантаження суден, які перевозять російську нафту, в разі надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі станом здоров'я членів їхньої команди або загрозою довкіллю.

Запровадження цінової стелі на нафту не скасовує заборону на імпорт до США, наголошується в документі.

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++10:18++

Кличко: Киянам треба готуватися до важкої зими

Жителям Києва потрібно приготуватися до сценарію повсюдного відключення електроенергії за низьких температур, заявив мер української столиці України Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild. За його словами, Київ може очікувати найгірша зима з часів Другої світової війни.

Кличко на місці удару РФ по Києву 17 жовтня Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста", хоча влада не хоче, щоби до цього дійшло, наголосив Кличко, звинувативши президента РФ Володимира Путіна в спробі змусити киян бігти, застосовуючи для цього удари по цивільній інфраструктурі.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла" і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського, вважає Кличко. "Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", - сказав він.

++09:56++

Сьогодні протягом усього дня по всій Україні застосовуватимуть планові відключення електроенергії.

"Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - зазначили в національній компанії "Укренерго".

Графіки відключень конкретних адрес публікують обленерго.

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++09:45++

Внаслідок обстрілу російською армією Куп'янська, крім двох загиблих, є двоє поранених. Один із них госпіталізований. "Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, будівлю поліклініки", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у соціальних мережах.

++09:22++

У Вірменії відбулися мітинги проти Путіна та ОДКБ

Ввечері 22 листопада кілька сотень людей в Єревані протестували проти приїзду президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які 23 листопада мають взяти участь у саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Протест у Вірменії (фото з архіву) Фото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO

Учасники скандували: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!", "Слава Україні!". Деякі з них вийшли на акцію протесту з прапорами України.

Мітинг організувала опозиційна партія "Національно-демократичний полюс". Його планують продовжити й сьогодні.

++08:54++

Постачання військової допомоги Україні значно виснажили власні арсенали західних країн, зокрема США, заповнити які буде непросто, тоді як для продовження допомоги може доведеться торкнутися критичних запасів, пише французьке видання Le Monde.

Водночас, як зазначається в матеріалі, Росія також втратила щонайменше половину свого танкового арсеналу, а за снарядами, безпілотниками чи ракетами вимушена звертатися до Ірану та Північної Кореї.

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++08:30++

Двоє перехожих загули від обстрілу РФ житлового будинку та поліклініки в Куп'янську

Російська армія обстріляла Куп'янськ на Харківщині. Під удар потрапив житловий будинок і поліклініка. Загинули двоє перехожих. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:02++

Удар по пологовому відділенню Вільнянська Запорізької області російські солдати нанесли ракетами С-300, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива", - написав він у Telegram.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів двоповерхового корпусу поліклініки також врятували лікаря.

Тимошенко повідомив, що постраждали двоє лікарів, один - у важкому стані. Роботи з розбору завалів тривають.

++07:44++

РФ готує в Севастополі операторів іранських дронів - генштаб ЗСУ

За 22 листопада Росія завдала п'яти ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей України. Крім того, російські військові здійснили близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України.

Збройні сили України (ЗСУ) відбили минулої доби атаки військ РФ у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка - Донецької.

"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - ідеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

++07:15++

Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжя

Вночі під ракетний обстріл зі сторони російських військ потрапило пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, внаслідок чого загинуло немовля, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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