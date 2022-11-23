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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис ДжонсонФото: Daniel Leal/PA Wire/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Війна в Україні: Джонсон критикує Францію, Італію, Німеччину

Олександр Куницький
2 год. тому

Німеччина розраховувала на швидку поразку України в разі повномасштабного нападу РФ, Франція не вірила у війну, а Італія не хотіла допомагати, заявив колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв'ю CNN.

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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко розкритикував ставлення низки західних країн до загрози повномасштабного нападу Росії на Україну. 

"Це стало величезним шоком (повномасштабний напад РФ. - Ред.). Ми могли бачити, як накопичуються російські батальйонні тактичні групи, але різні країни мали дуже різні точки зору", - заявив Джонсон в інтерв'ю португальській редакції американськоготелеканалу CNN, опублікованому в середу, 23 листопада.

"Економічні причини ФРН"

За його словами, Німеччина вважала повномасштабний напад РФ катастрофою, але вважала, що "якщо це станеться, то було би краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала", посилаючись на "різні економічні причини". 

Джонсон стверджує, що не міг підтримати таку позицію, але розумів, "чому вони думали і відчували саме так". Після вторгнення Німеччина швидко намагалася зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, додав колишній британський прем'єр. 

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Заперечення Франції та позиція Італії

Тим часом Франція, за його словами, "до останнього моменту заперечувала" можливість початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В березні начальника французької військової розвідки генерала Еріка Відо відправили у відставку, зокрема через те, що він "не зміг передбачити" вторгнення Росії в Україну, зазначає CNN із посиланням на свої джерела.

Водночас Італія, за словами Джонсона, не хотіла підтримувати позицію Заходу.: тодішній уряд на чолі з Маріо Драгі нібито "на якомусь етапі просто сказав, що вони не зможуть підтримати нашу позицію", враховуючи "велику залежність від російських вуглеводнів".

В Офісі колишнього італійського прем'єра відмовили CNN у коментарі, тоді як у Франції та Німеччині поки не відповіли на ці закиди.

"Зрозуміли, що вибору немає"

Втім, як зауважив Джонсон, після повномасштабного вторгнення РФ ставлення в Європі швидко змінилося, і країни Європейського Союзу об'єдналися для підтримки України. "Всі - німці, французи, італійці, (президент США. - Ред.) Джо Байден - побачили, що вибору просто немає. Тому що не могли домовитися з цим хлопцем (президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.). Це ключовий момент", - зазначив колишній прем'єр Великобританії, додавши, що з того часу "ЄС блискуче впорався" у протидії Росії.

Також Джонсон додав, що президент України Володимир Зеленський був "абсолютно видатним" у своєму лідерстві. "Він дуже сміливий хлопець. Я думаю, що історія цього конфлікту була би зовсім, зовсім іншою, якби його там не було", - зауважив він.

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