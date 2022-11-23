Війна в Україні: Джонсон критикує Францію, Італію, Німеччину
Олександр Куницький
2 год. тому
Німеччина розраховувала на швидку поразку України в разі повномасштабного нападу РФ, Франція не вірила у війну, а Італія не хотіла допомагати, заявив колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв'ю CNN.
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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко розкритикував ставлення низки західних країн до загрози повномасштабного нападу Росії на Україну.
"Це стало величезним шоком (повномасштабний напад РФ. - Ред.). Ми могли бачити, як накопичуються російські батальйонні тактичні групи, але різні країни мали дуже різні точки зору", - заявив Джонсон в інтерв'ю португальській редакції американськоготелеканалу CNN, опублікованому в середу, 23 листопада.
"Економічні причини ФРН"
За його словами, Німеччина вважала повномасштабний напад РФ катастрофою, але вважала, що "якщо це станеться, то було би краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала", посилаючись на "різні економічні причини".
Джонсон стверджує, що не міг підтримати таку позицію, але розумів, "чому вони думали і відчували саме так". Після вторгнення Німеччина швидко намагалася зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, додав колишній британський прем'єр.
Тим часом Франція, за його словами, "до останнього моменту заперечувала" можливість початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В березні начальника французької військової розвідки генерала Еріка Відо відправили у відставку, зокрема через те, що він "не зміг передбачити" вторгнення Росії в Україну, зазначає CNN із посиланням на свої джерела.
Водночас Італія, за словами Джонсона, не хотіла підтримувати позицію Заходу.: тодішній уряд на чолі з Маріо Драгі нібито "на якомусь етапі просто сказав, що вони не зможуть підтримати нашу позицію", враховуючи "велику залежність від російських вуглеводнів".
В Офісі колишнього італійського прем'єра відмовили CNN у коментарі, тоді як у Франції та Німеччині поки не відповіли на ці закиди.
"Зрозуміли, що вибору немає"
Втім, як зауважив Джонсон, після повномасштабного вторгнення РФ ставлення в Європі швидко змінилося, і країни Європейського Союзу об'єдналися для підтримки України. "Всі - німці, французи, італійці, (президент США. - Ред.) Джо Байден - побачили, що вибору просто немає. Тому що не могли домовитися з цим хлопцем (президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.). Це ключовий момент", - зазначив колишній прем'єр Великобританії, додавши, що з того часу "ЄС блискуче впорався" у протидії Росії.
Також Джонсон додав, що президент України Володимир Зеленський був "абсолютно видатним" у своєму лідерстві. "Він дуже сміливий хлопець. Я думаю, що історія цього конфлікту була би зовсім, зовсім іншою, якби його там не було", - зауважив він.