Європарламент планує визнати РФ спонсором тероризму
Валерій Сааков
18 хв. тому
Текст резолюції Європарламенту щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму погоджений. За саму резолюцію мають голосувати 23 листопада.
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В Європейському парламенті (ЄП) триває підготовка до ухвалення резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. 17 листопада політичним групам Європарламенту вдалося погодити текст відповідної резолюції, про що повідомив депутат ЄП і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.
"Після чотирьох годин перемовин між політичними групами ЄП досягнуто згоди щодо тексту (резолюції. - Ред.)", - написав євродепутат у Twitter. Він зауважив, що текст резолюції міститиме таку головну думку: "Європейський парламент визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".
До такого кроку євродепутатів підштовхують численні воєнні злочини, скоєнні під час агресивної війни РФ проти України, кажуть у ЄП. "Оголошуючи Росію державою-спонсором тероризму, депутати Європарламенту хочуть підготувати підґрунтя для того, щоб (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін та його уряд були притягнуті до відповідальності за ці злочини перед міжнародним трибуналом", йдеться в повідомленні на сайті ЄП.