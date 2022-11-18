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Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Європарламент планує визнати РФ спонсором тероризму

Валерій Сааков
18 хв. тому

Текст резолюції Європарламенту щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму погоджений. За саму резолюцію мають голосувати 23 листопада.

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В Європейському парламенті (ЄП) триває підготовка до ухвалення резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. 17 листопада політичним групам Європарламенту вдалося погодити текст відповідної резолюції, про що повідомив депутат ЄП і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

"Після чотирьох годин перемовин між політичними групами ЄП досягнуто згоди щодо тексту (резолюції. - Ред.)", - написав євродепутат у Twitter. Він зауважив, що текст резолюції міститиме таку головну думку: "Європейський парламент визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Як зазначається в графіку пленарних засідань Європарламенту, цю резолюцію законодавці розглядатимуть 23 листопада.

До такого кроку євродепутатів підштовхують численні воєнні злочини, скоєнні під час агресивної війни РФ проти України, кажуть у ЄП. "Оголошуючи Росію державою-спонсором тероризму, депутати Європарламенту хочуть підготувати підґрунтя для того, щоб (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін та його уряд були притягнуті до відповідальності за ці злочини перед міжнародним трибуналом", йдеться в повідомленні на сайті ЄП.

Ще у травні Литва визнала Росію державою, яка підтримує тероризм, а в серпні Латвія визнала РФ спонсоркою тероризму.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. Після цього російський режим визнали терористичним парламенти деяких держав-членів Європейського Союзу, зокрема Польщі, Естонії, та Чехії.

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Європарламент планує визнати РФ спонсором тероризму

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