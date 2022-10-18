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Президент РФ Володимир ПутінФото: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
КонфліктиЕстонія

Парламент Естонії оголосив російський режим терористичним

Аліна Коломієць
2 год. тому

Підтримавши звернення Верховної Ради України, естонський парламент оголосив режим у Росії терористичним, а саму РФ - державою, яка підтримує тероризм, і діям якої необхідно дати спільну відсіч.

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Парламент Естонії (Рійгікогу) у вівторок, 18 жовтня, ухвалив заяву, в якій оголосив російський режим терористичним. 

"Підтримуючи звернення парламенту України до держав і міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію - державою, яка підтримує тероризм, і діям якої необхідно дати спільну відсіч", - ідеться у заяві.

У ній естонський парламент різко засудив війну Росії проти України та анексію частини українських територій, і заявив, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення фейкових "референдумів.

"Порушення закону ніколи не може породити правосуддя. Путінський режим, який погрожує ядерною зброєю, перетворив Росію на найбільшу загрозу миру як у Європі, так і в усьому світі", - наголошується в документі.

Парламент Естонії також вважає за необхідне визнати терористичними збройні формування, створені Росією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, і приватну військову компанію "Вагнер", яку РФ використовує у війні проти України.

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Естонія закликає ЄС і НАТО збільшити військову допомогу Україні

Проведення мобілізації в Росії на війну в Україні естонський парламент назвав "злочином проти миру".

Рійгікогу підтримав розслідування Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй та Міжнародним кримінальним судом у Гаазі злочинів, скоєних на території України, та наголосив на необхідності проведення судового процесу щодо винних у злочині агресії в рамках спеціального міжнародного трибуналу.

Крім того, парламент Естонії підтримав вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки ООН.

Естонські депутати закликали Європейський Союз демонструвати єдність у запровадженні та виконанні санкцій щодо РФ і Білорусі, чию територію та використовує для ударів по Україні. ЄС і Північноатлантичний альянс (НАТО) вони закликали збільшити обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні й підтримати повоєнне відновлення держави.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала "нинішній російський режим терористичним"

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"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну"

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