Країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії

Естонія, Латвія та Литва закликали Європейський Союз разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії.

"Заснований на правилах міжнародний порядок, який ми всі прагнемо захищати, не зможе вижити, якщо залишаться безкарними дії, які найбільшим чином його порушують - геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії", - йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Балтії від 16 жовтня.

Міністри зазначають, що ЄС має продовжувати підтримувати розслідування, які проводить Україна та низка інших держав, а також Міжнародний кримінальний суд (МКС), "оскільки вони відіграють ключову роль у збиранні доказових матеріалів, встановленні та покаранні винних у воєнних злочинах, геноциді та злочинах проти людяності, скоєних в Україні".

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Трибунал як доповнення до розслідування МКС

В Естонії, Латвії та Литві вважають, що створення спецтрибуналу доповнило би роль МКС: "Тоді як МКС переслідуватиме осіб за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності, основною відповідальністю спеціального трибуналу стало би притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії". Міністри країн Балтії додали, що "головні натхненники, підбурювачі та організатори кривавої агресії не повинні уникнути відповідальності".

Створення спецтрибуналу щодо Росії є одним з положень запропонованої президентом України Володимиром Зеленським "формули миру". В Офісі президента необхідність створення спецтрибуналу мотивують тим, що ні Україна, ні РФ не ратифікували Римський статут МКС, який дає цьому суду право розглядати злочини, скоєні щодо країн, які його ратифікували.

На початку жовтня Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти з закликом створити спецтрибунал, який матиме юрисдикцію на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ, не буде обмежений імунітетом глав держав, урядів й інших посадових осіб держави, та зможе видавати міжнародні ордери на арешт.

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