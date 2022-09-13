РФ скоїла в Україні понад 40 тисяч воєнних злочинів - ОПУ

Росія скоїла в Україні вже понад 40 тисяч воєнних злочинів, повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов. Він закликав підтримати ініціативу України щодо створення спеціального міжнародного трибуналу.

З початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні понад 40 тисяч воєнних злочинів. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов.

"Розмах воєнних злочинів росіян в Україні вражає. З початку війни в нашій країні скоєно понад 40 тисяч воєнних злочинів. З одного боку, це безпосередні виконавці - російські солдати та офіцери, які ґвалтували, вбивали, катували та віддавали злочинні накази", - сказав він під час розмови з виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Елісом.

Утім головна провина лежить на тих, хто скоїв "материнський злочин" - агресію, та прийшов з війною в Україну, додав Смирнов: "Це (президент РФ. - Ред.) Володимир Путін та інше найвище військово-політичне керівництво Росії".

Спеціальний міжнародний трибунал для РФ

Смирнов закликав підтримати ініціативу України щодо "створення спеціального міжнародного трибуналу, мандат роботи якого обмежуватиметься доведенням вини у скоєнні злочину агресії Росії проти України".

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Еліс, який співпрацював з міжнародними трибуналами з питань Югославії та Руанди, повністю підтримав ініціативу, заявивши, що російське керівництво, зокрема Путін, зневажило непорушні принципи міжнародного права, розв'язавши війну проти України. "Путін скоїв найсерйозніший злочин - здійснив агресію проти вашої країни. Я вважаю, що суд, який буде створений, має зосередитися на вузькому питанні - агресії Росії. І я та Міжнародна асоціація юристів готові підтримати міжнародний трибунал і зробити все, що в наших силах, для того, щоб за злочин агресії було покарання", - цитує його сайт президента України.

Необхідність створення спецтрибуналу для військово-політичного керівництва РФ полягає в тому, що ані Україна, ані РФ не ратифікували Римський статут, пояснював в інтерв'ю DW Смирнов. Таким чином, за його словами, Міжнародний кримінальний суд (МКС), який уже розслідує воєнні злочини росіян, не зможе дати юридичну оцінку злочину агресії, які в міжнародному праві вважається "матір'ю всіх злочинів".

Читайте також: Як ЄС та МКС допомагають Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ

Прогрес у співпраці з партнерами України

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що довгий час партнери України відмовлялися брати участь у створенні спецтрибуналу, бо розраховували судити РФ за злочин агресії в рамках Міжнародного кримінального суду. "З'явилося розуміння, що в межах МКС це зробити неможливо, а значить треба серйозно працювати над тим, як реалізувати ідею спецтрибуналу. Тобто, ми пройшли еволюцію від відкидання цієї ідеї до її сприйняття", - пояснив він в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому у вівторок.

Тепер, за словами Кулеби, обговорюється, як саме цей формат може бути реалізований. "Це дуже серйозний прогрес, і буквально вчора я мав останню таку нараду з цього приводу, ми рухаємося вперед і знайдемо рішення", - впевнений міністр.

Читайте також: Українські біженці у Німеччині як свідки воєнних злочинів

Супутникові знімки як доказ воєнних злочинів РФ в Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video