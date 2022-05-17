Як ЄС та МКС допомагають Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ

Ірина Венедіктова, перша жінка на посаді генерального прокурора України, веде їхній підрахунок. "Звичайно, ми всі знаємо, хто несе відповідальність за цю війну, за ці смерті, за все, що відбувається в Україні, - заявила вона в інтерв'ю DW. - Президент Російської Федерації та його оточення розпочали війну, щоб убивати, ґвалтувати та катувати мирних жителів України".
Щодня Венедіктова збирає все нові й нові свідчення, щоб притягти до відповідальності тих, кого вона звинувачує у злочинах, - від імені всього людства, каже українська генпрокурорка. "Головна мета всього цивілізованого світу, всіх людей, які говорять про верховенство закону, про справедливість, про міжнародне право, - домогтися покарання тих, хто винен у смертях інших людей, у веденні агресивної війни, тих, хто прийшов у сусідню державу, захопив землю та вбив мирних жителів", - упевнена Венедіктова.
Саме ці завдання стоять перед членами Спільної слідчої групи (JIT) зі штаб-квартирою в Гаазі - організації, нещодавно створеною за сприяння та фінансування Євроюсту, органу юстиції Євросоюзу, а також за підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС) та урядів тих країн, які за принципом універсальної юрисдикції хочуть самостійно порушувати кримінальні справи проти винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в Україні.
Президент Євроюсту Ладислав Хамран каже, що ще ніколи в історії збройних конфліктів юридична спільнота не реагувала з такою рішучістю. Розслідування воєнних злочинів в Україні та притягнення винних до відповідальності стане, за його словами, наймасштабнішою подібною подією.
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова та президент Євроюсту Ладислав Хамран обговорюють у Гаазі координацію дій Спільної слідчої групи щодо злочинів РФ в Україні
МКС та Євроюст співпрацюватимуть із Спільною слідчою групою
Головний прокурор МКС Карім Хан вважає, що діяльність JIT може стати моделлю для міжнародних розслідувань у майбутньому. За його словами, саме так необхідно реагувати на злочини подібного масштабу, із якими часто доводиться стикатися суддям МКС.
Хан уже заявив, що підзвітна йому судова структура готова до співпраці з JIT. "Співпраця не означає конкуренцію, - каже він. - Ми маємо об'єднати зусилля у спільних інтересах людства".
Євроюст, зі свого боку, надасть JIT технологічну допомогу для збору даних про воєнні злочини та забезпечить усний та письмовий переклад зібраних доказів. "Ми подбаємо про те, щоб усі дані, зібрані JIT, були доступні для обміну між усіма залученими сторонами", - запевнив Ладислав Хамран, додавши, що це відбуватиметься швидко та без зайвих формальностей.
Звинувачення у злочинах агресії
Але навіть за такої активної співпраці можуть минути роки, перш ніж обвинувачені у воєнних злочинах, злочинах проти людяності і, особливо, в геноциді постануть перед судом. Це пов'язано з тим, що в подібних випадках украй високі стандарти доведення, і будь-який сумнів тлумачиться на користь обвинуваченого.
Адвокатка Лотте Ляйхт (Lotte Leicht), яка спеціалізується на правах людини, пропонує швидший шлях до правосуддя: одним із варіантів, за її словами, може стати судове переслідування тих, хто перебуває у вищих ешелонах влади, за звинуваченням у злочинах агресії.
"(Агресія. - Ред.) це не той випадок, де необхідно доводити, що було скоєно воєнні злочини, - каже Ляйхт. - Достатньо одного лише факту незаконного початку війни проти іншої країни. Злочин агресії набагато легше довести, і знайти винного в ньому набагато простіше, тому що про початок війни було публічно оголошено по телебаченню (президентом Росії Володимиром Путіним. - Ред.) Усім відомо, хто підписав цей наказ. Усім відомі імена генералів, які його виконують".
"Кожна бомба, кожен обстріл... кожен російський танк" в Україні кваліфікується як злочин агресії, каже адвокатка. Україна, за її словами, також може порушити кримінальні справи за такими звинуваченнями, однак, відповідно до законодавства, їх не можна пред'явити чинним вищим посадовим особам. Це означає, що для розгляду подібних випадків має бути створено спеціальний міжнародний трибунал - за аналогією до Нюрнберзького процесу після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів.
Ляйхт вважає, що це, радше за все, відбудеться під егідою головного європейського органу з прав людини - Ради Європи. Ірландія, яка нині головує в Раді, вже висловила намір створити такий суд до закінчення терміну своїх повноважень у листопаді.
Тісна співпраця основних міжнародних судових інстанцій повинна змусити понервувати кремлівських інсайдерів, вважає Лотте Ляйхт. "Усім, хто розраховує залишитися безкарним за тяжкі злочини, у тому числі за злочини агресії, варто було б озирнутися на історію, - каже адвокатка. - У новітній європейській історії вже були такі приклади. Мілошевич, Караджич, Младич - усі вони помилилися у своїх розрахунках і врешті-решт постали перед судом".
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова сподівається, що така ж доля чекає на тих, хто винен у злочинах в Україні. "Я вірю і сподіваюся, що з моїми міжнародними колегами, з міжнародною спільнотою юристів ми зможемо говорити про справедливість, - каже вона. - Нам потрібна справедливість. Ми хочемо притягнути винних до відповідальності".
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