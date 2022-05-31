Двох російських військових засудили до 11,5 року тюрми за обстріл Харківщини

Суд на Полтавщині у вівторок, 31 травня, засудив до 11 років і 6 місяців ув'язнення двох російських військовослужбовців, Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які обстрілювати цивільні райони Харківщини.

За даними слідства, Бобикін - водій-заряджаючий, а Іванов - навідник системи залпового вогню "Град". 24 лютого вони обстріляли з території РФ селище Козача Лопань та місто Дергачі на Харківщині, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки та інфраструктура. Згодом того ж дня росіяни зайшли на територію України та продовжили обстріли. Після того, як колону їхньої техніки розбили Збройні сили України, російські солдати три дні переховувалися в Харківській області, а тоді здалися в полон українській армії.

Їх обвинувачують в порушенні законів і звичаїв війни. Обидва армійці визнали свою провину. Максимальний термін покарання за цей злочин - 12 років тюрми, тож про нього й клопотала прокуратура, в той час як захист просив меншого строку. Суд, як повідомляє державне інформагентство "Укрінформ", не визнав пом'якшуючою обставиною слова захисників про те, що Бобикін та Іванов - "лише виконавці та діяли під примусом командирів", назвавши ці заяви декларативними та безпідставними.

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Перші вирок за вбивство та справа про зґвалтування

23 травня Солом'янський районний суд Києва виніс перший від початку війни в Україні вирок російському солдату. 21-річний військовий РФ Вадим Шишимарін отримав довічне ув'язнення. Він застрелив беззбройного 62-річного цивільного мешканця Сумщини. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова допустила можливий обмін засудженого на українських військових.

30 травня Офіс генерального прокурора скерував до суду першу справу справу про зґвалтування російським військовим. Солдата 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородскої дивізії збройних сил РФ мають судити за вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною на Київщині, однак обвинувачений не перебуває в руках українських правоохоронців.