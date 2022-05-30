 Першу справу проти російського солдата-ґвалтівника скеровано до суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2022

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Новини

Першу справу проти російського солдата-ґвалтівника скеровано до суду

Військовослужбовця РФ обвинувачують у зґвалтуванні українки в Броварському районі на Київщині. Чоловіка жертви, за даними слідства, російські солдати застрелили.

Військові РФ в Україні

Військові РФ в Україні

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про спрямування до суду в понеділок, 30 травня, першої справи про зґвалтування під час розв'язаної Росією війни проти України.

"За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородскої дивізії ЗС РФ", - повідомила генпрокурорка у Facebook.

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За її словами, Київська обласна прокуратура та Служба безпеки України в рамках розслідування воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району цей російський військовий увірвався до будинку в одному із сіл та застрелив його господаря. "П'яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч", - повідомила Венедіктова.

Обвинувачений не перебуває в руках українських правоохоронців. Тим не менше генпрокурорка запевняє, що "він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом".

Перший вирок російському воєнному злочинцю

23 травня Солом'янський районний суд Києва виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві, який під час вторгнення в Україну застрелив 62-річного мешканця Сумщини.

За скоєний злочин 21-річний російський сержант Вадим Шишимарін отримав довічне ув'язнення.

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