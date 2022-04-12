Зеленський: Російський військовий зґвалтував в Україні немовля

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись у вівторок, 12 квітня, до парламенту Литви за допомогою відеозв'язку, заявив, що російський військовий зі Пскова на прізвище Бичков зґвалтував в Україні немовля.

"У звільнених від окупації районах України продовжується робота по фіксації і розслідуванню воєнних злочинів, скоєних РФ", - сказав Зеленський. За його словами, майже щоденно знаходять нові масові поховання, підтверджують сотні випадків жорстоких катувань і зґвалтувань, в тому числі неповнолітніх дівчат, і зовсім маленьких дітей, і навіть немовляти.

"Про це просто страшно зараз говорити, але це правда, це було. Встановлена навіть ця особа - російський вояка Бичков зі Пскова, десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовляти. Ось такий російський військовий, захисник дітей. Ось така спецоперація, яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир", - сказав Зеленський і додав, що "російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати", мовляв такого не було, а "якщо було - то це був захист". "Може російський міністр оборони запросить таких псковських десантників до себе додому для захисту своїх дітей і онуків? Чи не хоче цього? Впевнений, побоїться!", - сказав Зеленський.

За словами президента України, весь світ запам'ятав масові вбивства в Бучі, але це один із символів злочинів російських військових. "Можна взяти будь яке місто чи село, де вони закріпилися на певний час. Окупанти робили там те саме, що в Бучі. Що тоді на Півдні, а що ми навіть не можемо уявити в Маріуполі, у Волновасі, які майже знищені російською армією? Очевидно, там ще страшніше", - наголосив він.

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Зеленський: Світ не усвідомлює до якої війни готувалася РФ

На думку президента України, російське керівництво впевнене у безкарності, і що світ забуде злочини. "У них проста логіка: всім треба торгувати, всім потрібна нафта і газ, всі захочуть користуватися російською територією для транзиту товарів, користуватися великим російським ринком. Саме так думають у Москві", - сказав Зеленський.

Він додав, що якби всі у Європі були такими ж принциповими і так само поважали цінності Європи, як Литва, то російське керівництво не могло би сподіватися, що їм все зійде з рук. "Можливо, і війни цієї не було б", - зауважив Зеленський.

За його словами, Європейський Союз обговорює шосту хвилю санкцій проти Росії за війну, але досі не відомо, чи опиниться під санкціями нафта. "Навіть після побачених масових вбивств у Бучі та інших містах, знаючи про депортацію людей, спостерігаючи за руйнуванням мирних міст російськими бомбами. Але деякі країни ЄС досі не можуть визначитися коли ж вони обмежать купівлю російських енергоносіїв", - наголосив Зеленський.

Також сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, але й "демонструють відверту зневагу у відповідь на вимогу перестати фінансувати через податки воєнну машину Росії", зазначив президент. "Світ не усвідомлює, до якої війни готувалася Росія, якщо досі немає чіткої визначеності щодо російського газу. Значить немає впевненості, що у Європі є спільна воля припинити російські воєнні злочини і примусити Росію до миру", - сказав Зеленський.

При цьому він подякував уряду та народу Литви за підтримку України, зокрема, за відмову від російських енергоресурсів та надане озброєння. "Український народ завжди пам'ятатиме вашу щирість і готовність підтримати у найтяжчий час для нашої держави. Ви були серед перших, хто прийшов на допомогу Україні", - заявив Зеленський.

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