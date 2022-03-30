Профспілки Німеччини виступили проти енергетичного ембарго Росії

Припинення імпорту енергоносіїв із Росії загрожує Німеччині серйозними економічними та соціальними наслідками, вважають в Об'єднанні німецьких профспілок (DGB). Існує ризик "завдати непоправної шкоди виробничо-збутовим ланцюжкам", а також загроза стрімкого зростання безробіття у ФРН, наводить видання Rheinische Post слова члена правління DGB Штефана Керцеля (Stefan Körzell) у середу, 30 березня.

Ембарго навряд чи вплине на перебіг війни Росії проти України або послужить меті "припинення агресії, що порушує міжнародне право", зазначив він. На думку Керцеля, наслідки можливої ​​шкоди стануть "тяжким тягарем для економічного та соціального розвитку Європи" та скоротять можливості для гуманітарних та миротворчих заходів.

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Про серйозні потрясіння у разі негайного припинення імпорту російського газу застерегло і Федеральне об'єднання гуртової та зовнішньої торгівлі (BGA). Раптова зупинка поставок російського блакитного палива не може бути компенсована в короткостроковій перспективі, а також це вплине на всі домогосподарства в Німеччині, заявив президент BGA Дірк Яндура (Dirk Jandura).

США та Великобританія заборонили імпорт російської нафти

На початку березня США запровадили заборону на імпорт російської нафти на тлі війни Росії проти України. Про такий крок оголосила і Великобританія. Водночас уряд ФРН відкинув можливе енергетичне ембарго. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не раз давав зрозуміти, що цей крок поставить під загрозу цілі галузі промисловості країни.

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На відміну від цих двох західних країн, Німеччина не має істотного власного видобутку енергоносіїв, за винятком бурого вугілля, тож змушена їх імпортувати. Значна частка імпортованого в ФРН вугілля, газу й нафти походить з Росії. Утім, в уряді ФРН виношують довгострокові плани відмови від ввозу російських енергоносіїв.