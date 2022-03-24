Євросоюз оцінює сценарії для зими без російського газу

Європейська комісія переглядає сценарії на випадок часткового та повного припинення постачання газу з Росії майбутньою зимою. Про це заявив у Європейському парламенті в четвер, 24 березня, заступник глави Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, це має допомогти країнам-членам Європейського Союзу скоректувати плани на випадок непередбачених обставин із постачанням газу. Вочевидь, необхідно посилити координацію на рівні ЄС у сфері закупок та збереження газу, а також на випадок проблем із постачанням, зазначив Домбровскіс.

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Росія вимагає платити за газ у рублях

Напередодні президент Росії Володимир Путін постановив перевести оплату за природний газ для так званих "недружніх країн" із валюти в російські рублі. До таких для РФ входять і країни-члени ЄС. При цьому в Європі частка російського газу становить 40 відсотків.

Реакція лідерів країн Євросоюзу на цю новину була негативною. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) зазначив, що в договорах на постачання газу йдеться про інші валюти - євро та долари. "Валюта платежу є частиною контракту", - наголосив він у четвер в Брюсселі. Так само перехід на рубль назвали порушенням контрактів прем'єр-міністри Італії Маріо Драгі та Словенії Янез Янша.

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