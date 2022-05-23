Перший вирок воєнному злочинцю: солдат РФ Шишимарін отримав довічне

Соломʼянський районний суд Києва у понеділок, 23 травня, виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві, який під час вторгнення в Україну застрелив 62-річного мешканця Сумщини. За скоєний злочин російський сержант Вадим Шишимарін отримав довічне увʼязнення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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21-річного командира відділення 4-ої танкової Кантемирівської дивізії Московської області, сержанта Вадима Шишимаріна звинувачували у порушенні звичаїв та правил ведення війни, зокрема у вбивстві 28 лютого 62-річного чоловіка на Сумщині. В обвинувальному акті зазначається, що росіянин разом з іншими військовими РФ перетнув український кордон 24 лютого і далі пересувався територією Сумської області, де у групі військових розстріляв з автомата мирного жителя неподалік містечка Чупаківка. Він цілком визнав свою провину і не відмовився від надання свідчень.

Суд дійшов висновку, що Шишимарін скоїв убивство з наміром, наказ стріляти в цивільного був незаконним, і обвинувачений, усвідомлюючи це, міг відмовитися його виконувати або не цілитися в потерпілого. Також суд встановив, що в діях Шишимаріна підтверджено порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством - цивільне населення в умовах воєнних дій не повинне бути об'єктом нападу. Зазначається, що провина російського військовослужбовця підтверджено доказами у справі, показаннями підсудного та свідків.

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Сторона захисту російського військового Шишимаріна вже заявила, що подаватиме апеляцію на вирок щодо довічного ув’язнення через вбивство цивільного чоловіка на Сумщині.

У Москві схвильовані ситуацією з російським контрактником Вадимом Шишімаріним шукатимуть варіанти для його захисту, заявив незадовго перед оголошенням вироку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Розслідування воєнних злочинів РФ

Справа Шишимаріна - перша у низці справ про воєнні злочини, у яких звинувачують російських військових в Україні.

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявляла, що зараз на стадії підготовки перебуває 41 справа щодо воєнних злочинів, скоєних росіянами з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про звинувачення у бомбардуваннях цивільної інфраструктури, вбивстві цивільного населення, зґвалтуваннях та мародерстві.

Загалом же в Офісі генерального прокурора очікують відкриття до майже 13 тисяч подібних справ, в яких свідками проходять понад 600 підозрюваних, серед яких російські військові та посадові особи.