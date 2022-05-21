ЄС: Воєнні злочини в Україні не залишаться безкарними

Європейський комісар з питань юстиції та верховенства права Дідьє Рейндерс в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, опублікованому в суботу, 21 травня, гарантував судове переслідування за воєнні злочини в Україні.

"Я хочу, щоб послання було ясним: на це буде потрібен час, це буде довгий процес, але ті звірства, які були вчинені в Україні, не залишаться безкарними", - заявив він.

За його словами, розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та, можливо, випадків геноциду вже розпочалися. Наразі виявлені вже понад 600 підозрюваних, розслідується близько десяти тисяч випадків.

Розслідування проводиться як на місці злочину - в Україні, так і в різних європейських країнах, де опитують біженців. Крім показань свідків, існує величезна кількість фотографій, відео, аудіофайлів та супутникових знімків, зауважив бельгійський політик. Він наголосив на важливості того, щоб усі докази були зібрані та верифіковані. "Це вкрай важливо: якщо буде використано помилкову інформацію або фейки, це буде катастрофа", - сказав Рейндерс.

Понад вісім тисяч розслідувань в Україні

Станом на початок травня Офіс генерального прокурора України відкрив понад вісім тисяч розслідувань за фактами порушень законів ведення війни. Перша справа вже розглядається судом - щодо військовослужбовця РФ Вадима Шишимаріна, обвинуваченого в убивстві мирного жителя на Сумщині.

В Україні також працює рекордна група експертів Міжнародного кримінального суду. Власні розслідування почали понад 10 країн Європейського Союзу, серед яких Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща.

Українська влада підготувала проєкти для запуску роботи спеціального міжнародного трибуналу щодо Росії. За словами представника України у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй Антона Кориневича, ідею спеціального міжнародного трибуналу для притягнення РФ до відповідальності підтримують 42 держави.

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