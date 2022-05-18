 Перший суд над воєнним злочинцем: солдат РФ Шишимарін визнав провину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2022

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Новини

Перший суд над воєнним злочинцем: солдат РФ Шишимарін визнав провину

21-річного російського військового, сержанта Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві цивільного на Сумщині 28 лютого. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Командир відділення 4-ої танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадим Шишимарин

Командир відділення 4-ої танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадим Шишимарин

Перший російський військовий, якого судять за вбивство цивільного з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, визнав провину під час судового засідання у Солом'янському районному суді Києва у середу, 18 травня. 

21-річного командира відділення 4-ої танкової Кантемирівської дивізії Московської області, сержанта Вадима Шишимаріна звинувачують у порушенні звичаїв та правил ведення війни, зокрема у вбивстві 28 лютого 62-річного чоловіка на Сумщині. В обвинувальному акті зазначається, що росіянин разом з іншими військовими РФ перетнув український кордон 24 лютого і далі пересувався територією Сумської області, де у групі військових розстріляв з автомата мирного жителя неподалік містечка Чупаківка.

У відповідь на запитання прокурора чи визнає він провину цілком, росіянин дав ствердну відповідь і сказав, що не відмовляється давати свідчення.

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Свідчення російського сержанта

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила відеозапис, на якому сержант розповідає про подробиці вбивства.

"Мені наказали вистрілити, я випустив в нього одну автоматну чергу", - розповідає Шишимарін під час допиту в СБУ.

Судовий процес над Шишимаріним відбувається у відкритому режимі. Через велику кількість журналістів під час засідання у середу, судді оголосили перерву до четверга, 19 травня.

Російському військовому загрожує від 10 років у в'язниці до довічного ув'язнення.

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Розслідування воєнних злочинів РФ

Справа Шишимаріна - перша у низці справ про воєнні злочини, у яких звинувачують російських військових в Україні.

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявляла, що зараз на стадії підготовки перебуває 41 справа щодо воєнних злочинів скоєних росіянами з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про звинувачення у бомбардуваннях цивільної інфраструктури, вбивстві цивільного населення, зґвалтуваннях та мародерстві.

Загалом же в Офісі генерального прокурора очікують відкриття до майже 11 тисяч подібних справ, в яких свідками проходять понад 600 підозрюваних,серед яких російські військові та посадові особи. 

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Генпрокурор Ірина Венедіктова про воєнні злочини в Україні (29.04.2022)

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