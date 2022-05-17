Міжнародний кримінальний суд направив до України рекордну групу експертів

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Слідчі та експерти МКС мають зібрати показання свідків та підтвердити дані про воєнні злочини російської армії.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) направив до України групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування злочинів, що підпадають під юрисдикцію органу, заявив у вівторок, 17 травня, головний прокурор МКС Карім Хан.
Це найбільша виїзна операція офісу прокурора за час його існування, підкреслив Хан. Завдання експертів полягає у зборі показань свідків та оцінці криміналістичних та цифрових матеріалів таким чином, щоб їх можна було використати у майбутніх розглядах у кримінальному суді. За словами Хана, представники МКС працюватимуть з групою французьких судово-медичних експертів в Україні та з командами, які приїхали з інших країн.
Розслідування Міжнародного кримінального суду ймовірних воєнних злочинів в Україні розпочалося на початку березня. Збір доказової бази вже почався, повідомив головний прокурор суду Карім Хан, який після відвідування України заявив, що "вся країна перетворилась на місце злочину".
Розслідуванням скоєних воєнних злочинів Росії займається і сама Україна, як держава, на території якої вони були здійснені. Перша справа вже була передана до суду на початку травня - стосовно російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна, якого звинувачують в убивстві 62-річного жителя Сумської області.
Власні розслідування також почали понад 10 країн ЄС, серед них - Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі веде слідство на глобальному рівні. Йому підсудні воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.
Міжнародні спостерігачі, журналісти, організації, а також країни неодноразово вказувати на численні свідчення того, що російські війська з моменту вторгнення в України скоювали серйозні військові злочини. Серед іншого, за даними ОБСЄ, існують достовірні докази катувань та жорстокого поводження, а також цілеспрямованих убивств і викрадень цивільних осіб. Найвідомішим місцем масових злочинів стало місто Буча під Києвом, де після відступу російських військ знайшли тіла сотень вбитих мирних мешканців.