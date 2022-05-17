Міжнародний кримінальний суд направив до України рекордну групу експертів

Міжнародний кримінальний суд (МКС) направив до України групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування злочинів, що підпадають під юрисдикцію органу, заявив у вівторок, 17 травня, головний прокурор МКС Карім Хан.

Це найбільша виїзна операція офісу прокурора за час його існування, підкреслив Хан. Завдання експертів полягає у зборі показань свідків та оцінці криміналістичних та цифрових матеріалів таким чином, щоб їх можна було використати у майбутніх розглядах у кримінальному суді. За словами Хана, представники МКС працюватимуть з групою французьких судово-медичних експертів в Україні та з командами, які приїхали з інших країн.

Розслідування Міжнародного кримінального суду ймовірних воєнних злочинів в Україні розпочалося на початку березня. Збір доказової бази вже почався, повідомив головний прокурор суду Карім Хан, який після відвідування України заявив, що "вся країна перетворилась на місце злочину".

Звірства Росії в Україні

Розслідуванням скоєних воєнних злочинів Росії займається і сама Україна, як держава, на території якої вони були здійснені. Перша справа вже була передана до суду на початку травня - стосовно російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна, якого звинувачують в убивстві 62-річного жителя Сумської області.

Власні розслідування також почали понад 10 країн ЄС, серед них - Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі веде слідство на глобальному рівні. Йому підсудні воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Міжнародні спостерігачі, журналісти, організації, а також країни неодноразово вказувати на численні свідчення того, що російські війська з моменту вторгнення в України скоювали серйозні військові злочини. Серед іншого, за даними ОБСЄ, існують достовірні докази катувань та жорстокого поводження, а також цілеспрямованих убивств і викрадень цивільних осіб. Найвідомішим місцем масових злочинів стало місто Буча під Києвом, де після відступу російських військ знайшли тіла сотень вбитих мирних мешканців.