 Прокурор Міжнародного кримінального суду: Україна - місце злочину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Прокурор Міжнародного кримінального суду: Україна - місце злочину

Слідчі МКС розпочали вивчення на місці доказів скоєння російськими військами воєнних злочинів в Україні. За словами головного прокурора, вся країна перетворилася на місце злочину.

Слідчі МКС у Бучі (у центрі - Карім Хан), 13 квітня 2022 року

Слідчі МКС у Бучі (у центрі - Карім Хан), 13 квітня 2022 року

Слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС), які розслідують можливі воєнні злочини під час війни Росії проти Україні ознайомилися 13 квітня з ситуацією на місцях. Під час візиту до міста Буча на Київщині головний прокурор МКС Карім Хан назвав усю Україну "місцем злочину".

"Ми тут, тому що в нас є розумні підстави вважати, що тут скоюються злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні розсіяти туман війни, щоб дістатися істини", - цитує його пресслужба суду в Twitter.

Після того, як місто залишили російські війська, за словами мера Анатолія Федорука, в Бучі виявили тіла вже понад 400 загиблих мирних жителів.

В опублікованій раніше доповіді Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вказуються численні свідчення того, що російські війська з моменту повномасштабного вторгнення в Україну серйозно порушували права людини. Серед іншого, за даними ОБСЄ, є достовірні докази тортур та жорстокого поводження, а також цілеспрямованих вбивств і викрадень цивільних осіб.

Читайте також: Зеленський: Російський військовий зґвалтував в Україні немовля

МКС приєднається до роботи спільної слідчої групи

Офіс прокурора МКС приєднається до роботи спільної слідчої групи, яку Україна, Литва та Польща створили на платформі Євроюсту, зазначила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. "Дуже важливо, що прокурор МКС Хан бачить наслідки і свідчення цих жахливих злочинів РФ на власні очі і щирий у своєму прагненні невтомно працювати заради верховенства права та справедливості для жертв та потерпілих", - цитує її пресслужба Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прирівняв війну Росії проти України до геноциду. Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Колумбії Іван Дуке погодились, що РФ вчиняє геноцид в Україні. Раніше дії російської армії в Україні називали геноцидом президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс і Сейм Литви. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії РФ в Україні "близькими до геноциду". Тим часом президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати геноцидом дії РФ в Україні

Читайте також: Росії закидають геноцид в Україні: які шанси довести це в суді

Дивитись відео 09:09

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)

Реклама

Докладно

Українські солдати допомагають старій жінці евакуюватися (фото 11 квітня 2022 року)

Досьє Українські біженці в Німеччині

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.  

Напис Дружба на нафтопроводі з РФ на НПЗ у Шведті

Наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Німецькі НПЗ зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.  