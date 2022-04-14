Прокурор Міжнародного кримінального суду: Україна - місце злочину

Слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС), які розслідують можливі воєнні злочини під час війни Росії проти Україні ознайомилися 13 квітня з ситуацією на місцях. Під час візиту до міста Буча на Київщині головний прокурор МКС Карім Хан назвав усю Україну "місцем злочину".

"Ми тут, тому що в нас є розумні підстави вважати, що тут скоюються злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні розсіяти туман війни, щоб дістатися істини", - цитує його пресслужба суду в Twitter.

Після того, як місто залишили російські війська, за словами мера Анатолія Федорука, в Бучі виявили тіла вже понад 400 загиблих мирних жителів.

В опублікованій раніше доповіді Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вказуються численні свідчення того, що російські війська з моменту повномасштабного вторгнення в Україну серйозно порушували права людини. Серед іншого, за даними ОБСЄ, є достовірні докази тортур та жорстокого поводження, а також цілеспрямованих вбивств і викрадень цивільних осіб.

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МКС приєднається до роботи спільної слідчої групи

Офіс прокурора МКС приєднається до роботи спільної слідчої групи, яку Україна, Литва та Польща створили на платформі Євроюсту, зазначила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. "Дуже важливо, що прокурор МКС Хан бачить наслідки і свідчення цих жахливих злочинів РФ на власні очі і щирий у своєму прагненні невтомно працювати заради верховенства права та справедливості для жертв та потерпілих", - цитує її пресслужба Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прирівняв війну Росії проти України до геноциду. Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Колумбії Іван Дуке погодились, що РФ вчиняє геноцид в Україні. Раніше дії російської армії в Україні називали геноцидом президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс і Сейм Литви. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії РФ в Україні "близькими до геноциду". Тим часом президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати геноцидом дії РФ в Україні.

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