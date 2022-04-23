Анатолій Федорук: Кожен третій загиблий у Київській області - з Бучі

Після звільнення Бучі від російських військ у місті було виявлено 412 тіл загиблих та померлих за час окупації. Такі дані оприлюднив у суботу, 23 квітня, мер міста Анатолій Федорук у соціальній мережі Facebook. Утім, він визнав, що цю цифру ще "будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів."

З огляду на виявлене донині число тіл можна стверджувати, що "кожен третій загиблий в Київській області - з Бучі", додав міський голова. За словами Федорука, у місті завершується процес ексгумації тіл. "В окрему справу виділена братська могила коло Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та дві дитини", - написав міський голова.

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Також триває процес підрахунку кількості поранених. Тепер головне завдання - ідентифікувати кожного з виявлених загиблих і поранених, наголосив мер.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів. Автор: Микола Пермяков



Раніше Федорук повідомляв про вбивство під час окупації кожного п'ятого мешканця міста з тих, що лишилися в ньому.

Нагадаємо, Україна та низка інших країн закидають російським військових скоєння воєнних злочинів в Україні, зокрема проти цивільного населення в Київській області. 13 квітня слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС), які розслідують можливі воєнні злочини росіян в Україні, ознайомилися з ситуацією на місцях. Також одночасно кілька країн Заходу, серед яких і Німеччина, розпочали власні розслідування випадків воєнних злочинів в Україні.

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Як повідомлялося, низка лідерів та парламентів західних країн визнали дії РФ в Україні геноцидом або порівняли їх із геноцидом.