 Анатолій Федорук: Кожен третій загиблий у Київській області - з Бучі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2022

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Новини

Анатолій Федорук: Кожен третій загиблий у Київській області - з Бучі

У Бучі завершується процес ексгумації тіл загиблих і померлих під час російської окупації. Донині було виявлено 412 тіл, однак ця цифра - не остаточна, запевняє мер міста Анатолій Федорук.

Цвинтар зі свіжими могилами в Бучі

Цвинтар зі свіжими могилами в Бучі

Після звільнення Бучі від російських військ у місті було виявлено 412 тіл загиблих та померлих за час окупації. Такі дані оприлюднив у суботу, 23 квітня, мер міста Анатолій Федорук у соціальній мережі Facebook. Утім, він визнав, що цю цифру ще "будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів."

З огляду на виявлене донині число тіл можна стверджувати, що "кожен третій загиблий в Київській області - з Бучі", додав міський голова. За словами Федорука, у місті завершується процес ексгумації тіл. "В окрему справу виділена братська могила коло Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та дві дитини", - написав міський голова.

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Також триває процес підрахунку кількості поранених. Тепер головне завдання - ідентифікувати кожного з виявлених загиблих і поранених, наголосив мер.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.

  • Гавронщина, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.

  • Бузова, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.

  • Бузова, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.

  • Бородянка, 9 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.

  • Бороднянка, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.

  • Бородянка, 8 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.

    Автор: Микола Пермяков


Раніше Федорук повідомляв про вбивство під час окупації кожного п'ятого мешканця міста з тих, що лишилися в ньому.

Нагадаємо, Україна та низка інших країн закидають російським військових скоєння воєнних злочинів в Україні, зокрема проти цивільного населення в Київській області. 13 квітня слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС), які розслідують можливі воєнні злочини росіян в Україні, ознайомилися з ситуацією на місцях. Також одночасно кілька країн Заходу, серед яких і Німеччина, розпочали власні розслідування випадків воєнних злочинів в Україні.

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Як повідомлялося, низка лідерів та парламентів західних країн визнали дії РФ в Україні геноцидом або порівняли їх із геноцидом.

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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