Єврокомісар про воєнні злочини в Україні: Зараз завдання - збирати докази

Євросоюз обіцяє допомогу в розслідуванні воєнних злочинів і інших правопорушень, скоєних під час війни Росії проти України. Яку підтримку ЄС надасть Україні та чи може президент Росії Володимир Путін постати перед судом, DW розпитала єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса.

Deutsche Welle: Пане комісаре, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова оголосила про розслідування щодо близько 500 російських посадовців, включно з президентом РФ Володимиром Путіним, на предмет причетності до воєнних злочинів в Україні. Як Ви можете допомогти їй у цій справі?

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс розповідає в інтерв'ю DW про допомогу в розслідуванні злочинів, скоєних під час війни Росії проти України

Дідьє Рейндерс: Ми намагаємося допомогти їй експертами. Перша команда - криміналістів із Франції - вже на місці. Ми попросимо всі держави-члени ЄС зробити те саме. Допомогти експертами, заходами безпеки, безпечним зв'язком. Ми можемо багато чим допомогти практично, але також фінансово. Ми працюємо не лише з нею, але також з Міжнародним кримінальним судом (МКС), прокурором МКС і прокурорами держав ЄС, бо деякі з них також розпочали розслідування. Найкраща допомога - надати експертну допомогу та обладнання.

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Ви згадали МКС у Гаазі. Ви об'єднали зусилля з ним у спільну слідчу групу?

Так. Цього ранку (11 квітня. - Ред.) я знову розмовляв телефоном з прокурором МКС Карімом Ханом і генпрокуроркою України. Ми намагаємося координувати зусилля через агентство Євроюст. Зараз існує спільна слідча група з Польщі, Литви та України, а також МКС. І ми закликаємо держави ЄС, які організовують їхні слідства, долучитися до спільної слідчої групи. У нас є досвід MH17 - тоді також була спільна слідча група з різних держав, яка працювала до того, як справа пішла до суду.

А як щодо нинішнього розслідування, воно повинно завершитися процесом у Міжнародному кримінальному суді чи потрібен спеціальний трибунал?

Ми спершу намагаємося використовувати наявні інституції: МКС, національні судові системи в багатьох країнах, може, також Європейський суд з прав людини, як у справі MH17. Їх буде достатньо для переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду - це компетенція МКС. Звісно, ціль - підготувати обвинувачення та провести судовий процес.

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Чи опиниться, на Вашу думку, сам президент РФ Володимир Путін на лаві підсудних?

Все можливо. У підсумку це робота незалежної судової системи. Я - єврокомісар з питань юстиції, тож я намагаюся дбати про незалежність МКС і всіх національних судових систем. Але вони повинні працювати над усіма різними справами - настільки, наскільки це можливо. Перший крок - це збирання доказів. Ми намагаємося збирати докази на місці подій в Україні, а також у державах ЄС, де збирають свідчення біженців. Також організовують збереження копій усіх доказів у МКС і Євроюсті, щоб убезпечити докази та надавати їх МКС, Україні та державам-членам Євросоюзу.

Збирання доказів воєнних злочинів у Маріуполі зараз неможливе

Чи можете Ви окреслити строки? Скільки може знадобитися часу назбирання доказів і підготовку справи?

Ми продовжимо збирання доказів тижнями та місяцями, може, й довше. Адже Ви знаєте, що ми зараз працюємо біля Києва, але, ймовірно, ми підемо далі. Наведу приклад Маріуполя. Є багато питань, бо зараз там ідуть бої за велетенської присутності російської армії. Тож це буде довго, але ми намагаємося діяти якомога швидше. Ми починаємо негайно збирати докази та, можливо, підготовку обвинувачення. Але будуть нові збирання доказів і нові підготовки обвинувачення у наступні місяці та роки. Ви знаєте, що це довга війна.

Давайте поговоримо про цифри. Це все коштуватиме грошей. Чи готовий ЄС фінансувати всі ці розслідування?

Ми підтримуємо ці розслідування фінансово. Держави ЄС роблять те саме, тож це не лише на рівні Єврокомісії. Ми також намагаємося започаткувати трастовий фонд, аби віддати гроші жертвам. Ви знаєте, що ми заморожуємо активи державних органів, олігархів. Заморожено вже близько 30 мільярдів євро. І якщо є зв'язок зі злочинною діяльністю, ми намагатимемося конфіскувати в судовому порядку. Після конфіскації буде можливо передати гроші у трастовий фонд для України, щоб їх отримали жертви. Це також питання майбутнього, але нам треба буде думати й про відбудову (України. - Ред.). Це потребуватиме велетенських коштів, не лише від Єврокомісії, а також від держав-членів ЄС, від приватного сектора. Минулої суботи Ви побачили обіцянки виділити гроші на заході у Варшаві.

Ви згадали першу групу з Франції, яка вже перебуває в Україні. Чи є у Вас дані, скільки слідчих буде там, скільки країн братимуть участь?

Поки рано казати, скільки саме. Але ми попросили всі держави ЄС долучитися. Я надішлю всім міністрам юстиції листа, де повторю це. Я впевнений, що у різних державах ЄС є намір долучитися. Однак ідеться не про слідчих або прокурорів, а про різноманітних експертів, наприклад, криміналістів. Також потрібні перекладачі, це очевидно, бо ми працюємо різними мовами у Євросоюзі. Поки рано казати, скільки буде людей. Є слідчі з України. Є більше 50 українських прокурорів на місці подій. Прибуде ще команда з МКС. І ми готові надіслати більше експертів з держав Євросоюзу.

ЄС і МКС об'єднали свої зусилля. Чи бачите Ви ризик того, що МКС можуть сприйняти не як нейтральну сторону через це, бо ЄС має чітку позицію щодо України?

Понад 120 держав є учасницями Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Прокурор МКС дав дуже чітко зрозуміти, що стосовно України не буде жодних винятків. Тож дуже важливо повторити українській владі, що вони повинні забезпечити коректне поводження з військовополоненими. Це буде незалежне розслідування. Тому я і запропонував працювати з Євроюстом, агентством, яке має хорошу координацію прокурорів. МКС повинен працювати як незалежний орган. Саме тому ми не робимо більше, ніж підтримка експертами. Решта - в руках прокурорів і судів. Саме тому я кажу, що дуже важливо працювати якомога швидше та йти настільки далеко в цій роботі, наскільки можливо. Але в підсумку це буде незалежне рішення незалежних судових органів.