На деокупованій Харківщині фіксують воєнні злочини армії РФ

На Харківщині, у звільненому від армії РФ селі, правоохоронці виявили тіла мирних мешканців зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували населений пункт.

"Після деокупації с. Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан. 11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них - сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне", - повідомила Харківська обласна прокуратура у понеділок, 12 вересня. Наразі трупи направили для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Ізюмі тисяча загиблих - депутат

Щонайменше тисяча місцевих жителів загинули вІзюмі Харківської внаслідок обстрілів і авіаударів РФ, повідомив 11 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинули внаслідок саме військових дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади", - сказав Стрельник під час брифінгу в понеділок і додав, що ця інформація ще потребує уточнення, оскільки "загарбники намагалися приховати свої злочини". Наразі місто перебуває під контролем ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що на звільнених від Росії територіях України фіксують масові злочини окупантів, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

"Представники військових адміністрацій, спільно з силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів", - ідеться у вечірньому зведенні Генштабу в понеділок.

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ЗСУ деокупували майже всю Харківщину

Українські військові у контрнаступі деокупували вже майже всю Харківську область. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) про ситуацію станом на 11 вересня. За оцінками аналітиків, успіх операції став результатом поєднання дезінформаційної кампанії, якісного плану наступу та західного озброєння, зокрема американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний повідомив, що військові на Харківщині просуваються не лише у південному та східному напрямках, але й на північ, у бік державного кордону з Росією. За його даними на 11 вересня, всього з початку місяця вдалося деокупувати понад три тисячі квадратних кілометрів території України. У понеділок, 12 вересня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту ЗСУ вийшли до держкордону з РФ.

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