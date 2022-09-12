Україна відвоювала майже всю Харківську область - ISW

Українські військові завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши в стрімкому контрнаступі майже всю Харківську область, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) про ситуацію станом на 11 вересня.

За оцінками аналітиків, успіх операції став результатом поєднання дезінформаційної кампанії, якісного плану наступу та західного озброєння, зокрема американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. "Набагато демонстративніше українське керівництво обговорювало удари на півдні, та успішно заплутало росіян щодо намірів у Харківській області. Західні системи озброєнь були необхідними, але не визначальними для успіху України", - зазначають аналітики ISW.

Водночас вони нагадують, що на Херсонщині українські сили досягли успіху в кількох важливих точках на західному березі Дніпра: "Тому називати обманом оголошений у Херсонській області контрнаступ немає підстав".

Читайте також: Розвідка США допомагала Києву готувати контрнаступ

Крах планів РФ на Донеччині

У звіті також наголошується, що повернення під контроль України міста Ізюм на Харківщині поклало край перспективі досягнення Росією своїх заявлених цілей щодо повного захоплення Донецької області.

Саме від Ізюма російська армія хотіла просуватися на Слов'янськ, Бахмут, Краматорськ і до західного кордону Донецької області. Тепер навіть якщо росіянам вдасться просунутися в напрямку Бахмута або захопити місто, це не сприятиме досягненню початкових цілей щодо захоплення Донеччини, вважають в ISW.

Аналітики Інституту також припускають, що Росії не вистачає достатніх резервних сил для формування нової оборонної лінії вздовж річки Оскіл, аби забезпечити утримання кордону Луганської області. "Але російські війська навколо Бахмута та поблизу Донецька продовжують наступальні операції, ніби не підозрюючи про небезпеку для Луганська", - йдеться у звіті.

Читайте також: Результати контрнаступу ЗСУ на Харківщині і Херсонщині надихають - Остін

Перелом війни, але не завершення

Аналітики зауважують, що Україна переломила хід війни на свою користь і дедалі більше диктуватиме місце та характер основних бойових дій, проте це означає швидкого завершення війни. "Кампанія на північному сході України зрештою досягне кульмінації, коли росіяни відновлять міцну лінію оборони та, можливо, навіть проводитимуть локальні контратаки. Щоби завершити звільнення окупованої Росією території, Україні доведеться розпочати наступні контрнаступальні операції. Ймовірно, війна продовжиться 2023 року", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний повідомив, що військові на Харківщині просуваються не лише у південному та східному напрямках, але й на північ, у бік державного кордону з Росією. За його словами, всього з початку вересня вдалося деокупувати понад три тисячі квадратних кілометрів території України. У понеділок, 12 вересня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту ЗСУ вийшли до держкордону з РФ.

Читайте також: Німецький військовий аналітик: Україна перехопила ініціативу у війні з РФ