Успіхи ЗСУ на Харківщині і Херсонщині надихають - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін відзначив успіхи, яких досягли українські військові під час контрнаступу в Харківській і Херсонській областях. "Зараз ми бачимо успіхи в Херсоні, ми бачимо деякі успіхи в Харкові - і це дуже, дуже надихає", - сказав Остін у п’ятницю, 9 вересня, під час візиту до Праги, куди він прибув задля переговорів щодо посилення оборонної співпраці між США та Чехією, повідомляє агенція dpa.

Так само високо оцінив дії українських військових і державний секретар США Ентоні Блінкен, який напередодні відвідав Київ. "На мою думку, ми можемо сказати, що Україна діє дуже продуманим шляхом, з сильним планом і серйозним забезпеченням ресурсами, які надає багато хто з нас", - заявив Блінкен після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як зазначив Блінкен, США мають намір посилити дипломатичну позицію України під час можливих переговорів з Росією. "На даний момент ми не бачимо жодних ознак з боку Росії, що вона буде готова серйозно продовжувати дипломатичні зусилля. Але якщо і коли цей час настане, Україна має бути в найсильнішій позиції", - наголосив держсекретар США.

Аргумент на користь продовження підтримки

Водночас Блінкен зазначив, що успішний контрнаступ України аж ніяк не означає швидкого завершення війни. "В Україні перебуває величезна кількість російських військ, і хоч це й трагічно і жахливо, на жаль президент Путін (президент РФ Володимир Путін - Ред.) продемонстрував, що він кине багато людей у це з величезною ціною для Росії", - наводить його слова агенція AP.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою зауважив, що вторгнення в Україну, розпочате РФ у лютому, "входить у критичну фазу" і єдність союзників буде піддано випробуванню в найближчі місяці, "через тиск щодо постачання енергоресурсів і різке зростання вартості життя, спричинене війною Росії". Він закликав союзників постачати українській армії спеціальну форму, генератори, намети та обладнання, необхідне взимку.

Успішні маневри України

Як повідомив у п'ятницю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за останні кілька днів від українські війська звільнили від загарбників понад 1000 квадратних кілометрів території країни. Такі ж дані напередодні озвучив і президент Володимир Зеленський.