Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів

Нова військова допомога передбачає гаубиці, протитанкові системи, броньовики, артилерійські боєприпаси та інше обладнання, заявили в Пентагоні.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив виділення ще 675 мільйонів доларів військової допомоги Україні у вигляді зброї. Про це у четвер, 7 вересня, заявив американський міністр оборони Ллойд Остін перед зустріччю контактної групи з оборони України в так званому "форматі Рамштайн".

"Після останньої зустрічі Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора президент схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до 675 мільйонів доларів", - сказав Остін.

Нова військова допомога Україні, за його словами, передбачає: гаубиці калібру 105 міліметрів, протитанкові системи, артилерійські боєприпаси, військові автомобілі Humvee, броньовані санітарні машини та інше обладнання.

П'ята зустріч у форматі Рамштайн

Контактна група з оборони України проводить сьогодні п'яту зустріч. "Формат Рамштайн" вперше зібрався 26 квітня. На однойменній американській базі в Німеччинізасідання проходить вдруге. У складі більше 50 учасників. Очолює її Остін. Окрім очільників оборонних відомств країн, в тому числі України Олексія Резнікова, на зустрічі присутній, зокрема, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг.

Як повідомляється на сайті Пентагону, учасники обговорюватимуть "розширення оборонно-промислової бази, щоби вона могла забезпечувати ті види можливостей, які потрібні Україні в подальшому". Зазначається, що "це більше, ніж просто боєприпаси та базова підготовка", зокрема, йтиметься про "вищий рівень і спеціалізовану підготовку".

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Мільярди доларів Україні від США

Оголошена сьогодні допомога стане вже 21-м траншем від США з серпня 2021 року.

24 серпня, у День незалежності України, США оголосили про найбільший транш допомоги Україні - на три мільярди доларів.

Загалом після приходу до влади Байдена США виділили Україні понад 10 мільярдів доларів на безпекову підтримку.