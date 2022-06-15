На зустрічі Рамштайн-3 оголосили нову зброю для України

Міністри оборони на начальники генштабів близько 50 країн обговорили надання Україні зброї на третій зустрічі контактної групи з оборони України, яку ще називають "форматом Рамштайн". Про оголошення нової військової допомоги розповіли на пресконференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, повідомляє кореспондент DW.

США та інші держави нададуть Україні більше артилерії

"США нададуть додатковий пакет безпекової допомоги Україні на суму одного мільярда доларів", - оголосив Остін. За його словами, у новий пакет увійдуть 18 гаубиць M777 і машини для їхнього буксирування, а також 46 000 снарядів до них калібру 155 міліметрів. Україні також передадуть керовані снаряди для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). 650 мільйонів доларів з цього пакета надійдуть до окремого фонду, який дозволить Україні отримати ще дві системи берегової охорони Harpoon, а також тисячі захищених рацій, приладів нічного бачення, тепловізорів і оптичних прицілів.

"Сьогодні пообіді ми почули значні оголошення про нові пакети безпекової допомоги Україні", - додав Остін. Він не перерахував усі їх, але вказав, що додаткову артилерію нададуть ще низка країн, включно з Канадою, Польщею та Нідерландами. "Дозвольте мені також подякувати Словаччині, яка оголосила значну пожертву гелікоптерів серії Мі та нагально необхідних реактивних снарядів", - зауважив глава Пентагону.

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Німеччина передасть Україні три РСЗВ

На зустрічі Рамштайн-3 міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила надання Україні трьох систем залпового вогню MARS II. Пакет включатиме "багато сотень" ракет, запчастини та підготовку українських військових. За словами Ламбрехт, навчання солдатів ЗМУ використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня, адже йдеться про системи з запасів Бундесверу, уточнила вона, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Таким чином, загалом Україні вже пообіцяли десять одиниць РСЗВ: чотири HIMARS від США, три M270 від Великобританії та три MARS II від Німеччини.