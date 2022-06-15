Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на мільярд доларів

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні ще одного мільярда доларів безпекової допомоги. Вона включатиме додаткову артилерію, озброєння для берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Про це американський лідер сказав президенту України Володимиру Зеленському під час сьогоднішньої телефонної розмови, йдеться ввечері середи, 15 червня, на сайті Білого дому.

Крім того, Байден заявив про скерування ще 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям, включно з "наданням безпечної питної води, критично важливих медичних поставок та послуг з охорони здоров'я, а також продовольства, прихистку та готівки для сімей, щоб вони могли придбати важливі товари".

"Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами будуть непохитні у своїй відданості українському народу, який бореться за свою свободу", - заявив президент США.

Новий пакет допомоги Україні став вже 12-им траншем від серпня 2021 року. З початку роботи адміністрації Байдена Вашингтон виділив Києву близько 6,3 мільярда доларів на безпеку, з яких приблизно 5,6 мільярда доларів - від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Брюсселі 15 червня відбувається зустріч міністрів оборони та начальників генштабів понад 45 держав на засіданні контактної групи з оборони України в так званому "форматі Рамштайн". Під час неї очільник Пентагону Ллойд Остін закликав країни збільшити підтримку України.