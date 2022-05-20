Міністри оборони НАТО й союзників знову обговорять підтримку Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе наступного тижня друге засідання очільників оборонних відомств країн НАТО та їхніх партерів, готових допомогти Україні. Про це в п'ятницю, 20 травня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі. За словами Кірбі, цього разу запланована на 23 травня зустріч міністрів оборони групи цих країн відбудеться в онлайн-форматі.

У заході візьмуть участь урядовці понад 40 країн, сказав Кірбі. "Це все країни, які надають допомогу Україні у забезпеченні безпеки, і вони обговорять, що знадобиться Україні у майбутньому", - пояснив Кірбі, слова якого наводить сайт Пентагону.

До складу групи входять країни, які бажають допомогти Україні у боротьбі з російськими загарбниками. Перше засідання учасників цієї групи відбулося минулого місяця на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Остін хоче дізнатися військові потреби України

Водночас на другу половину дня 20 квітня заплановано проведення телефонних перемовин між Ллойдом Остіном і його українським колегою Олексієм Резніковим. Мета цих перемовин - "обговорити військові потреби України", додав Кірбі.

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Крім того, Резніков також буде серед учасників онлайн-зустрічі. Він надасть найсвіжішу інформацію про бойові дії та вкаже на те, що необхідно Україні в майбутньому, а члени групи країни вже обговорять, як вони могли б "якнайкраще" покрити ці потреби, додав речник Пентагону.

Обмежень щодо кількості учасників немає

Кірбі повідомив, що вже більше 40 країн відгукнулися на запрошення взяти участь у зустрічі в понеділок, але учасників заходу може бути ще більше. "Є кілька країн, яких зацікавила участь (у заході. - Ред.), але не брали участі у першій зустрічі", - сказав він. За словами представника американського оборонного відомства, група країн-партнерів України "не має обмежень" щодо кількості. "Ми воліли б, щоб якнайбільше ... країн взяли участь", - запевнив Кірбі.