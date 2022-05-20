Міністри оборони НАТО й союзників знову обговорять підтримку Україні

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23 травня відбудеться онлайн-зустріч міністрів оборони країн НАТО й партнерів, зацікавлених у допомозі Україні, повідомили в Пентагоні. Але перед цим у Вашингтоні прагнуть розпитати Київ про військові потреби України.
Перша зустріч міністрів оборони групи країн, що підтримують Україну, на авіабазі Рамштайн (26 квітня 2022 року)
Міністр оборони США Ллойд Остін проведе наступного тижня друге засідання очільників оборонних відомств країн НАТО та їхніх партерів, готових допомогти Україні. Про це в п'ятницю, 20 травня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі. За словами Кірбі, цього разу запланована на 23 травня зустріч міністрів оборони групи цих країн відбудеться в онлайн-форматі.
У заході візьмуть участь урядовці понад 40 країн, сказав Кірбі. "Це все країни, які надають допомогу Україні у забезпеченні безпеки, і вони обговорять, що знадобиться Україні у майбутньому", - пояснив Кірбі, слова якого наводить сайт Пентагону.
До складу групи входять країни, які бажають допомогти Україні у боротьбі з російськими загарбниками. Перше засідання учасників цієї групи відбулося минулого місяця на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Водночас на другу половину дня 20 квітня заплановано проведення телефонних перемовин між Ллойдом Остіном і його українським колегою Олексієм Резніковим. Мета цих перемовин - "обговорити військові потреби України", додав Кірбі.
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Крім того, Резніков також буде серед учасників онлайн-зустрічі. Він надасть найсвіжішу інформацію про бойові дії та вкаже на те, що необхідно Україні в майбутньому, а члени групи країни вже обговорять, як вони могли б "якнайкраще" покрити ці потреби, додав речник Пентагону.
Кірбі повідомив, що вже більше 40 країн відгукнулися на запрошення взяти участь у зустрічі в понеділок, але учасників заходу може бути ще більше. "Є кілька країн, яких зацікавила участь (у заході. - Ред.), але не брали участі у першій зустрічі", - сказав він. За словами представника американського оборонного відомства, група країн-партнерів України "не має обмежень" щодо кількості. "Ми воліли б, щоб якнайбільше ... країн взяли участь", - запевнив Кірбі.