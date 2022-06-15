Німеччина дасть Україні три системи залпового вогню Mars II

Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II. Про це повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) за підсумками третього засідання контактної групи з оборони України, який ще називають "форматом Рамштайн", передає кореспондент DW. За словами Ламбрехт, навчання українських військових використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня, адже йдеться про системи з запасів Бундесверу.

Напередодні видання Business Insider повідомляло, що Німеччина хоче передати Україні три РСЗВ Mars II замість анонсованих раніше чотирьох. Цей факт частково пояснюється нестачею боєприпасів. За словами неназваних співрозмовників видання, Німеччина не може застосовувати більшу частину власних боєприпасів через брак оновлення програмного забезпечення, анонсованого на кінець року. За даними Business Insider, поставку цих РСЗВ з Німеччини до України уможливили США, котрі мають намір надати додаткові боєприпаси для Mars II.

Україна закликає не зволікати із постачаннями

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу у Бундестазі анонсував поставки Україні реактивних систем залпового вогню з дальністю пострілу до 40 кілометрів у тісній співпраці зі США.

Крім того, йшлося про передачу Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка дозволяє збивати цілі на висоті до 20 кілометрів, а також радарів виявлення артилерії типу Cobra.

В Україні привітали рішення канцлера ФРН та закликали не зволікати з поставками озброєння. Оскільки в Україні щодня гинуть до 100 військових і близько 500 отримують поранення, "було би чудово, якби час між ухваленням рішення та фактичною поставкою був якомога коротшим", наголашував голова парламенту Руслан Стефанчук під час візиту до ФРН.

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