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Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Zumapress/picture alliance
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - український політик, голова Верховної Ради України.
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Новини
16.04.2024
16 квітня 2024 р.
Зеленському передали на підпис закон про мобілізацію
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Докладно
Відрядження депутатів ВР: комусь - можна, комусь - ні?
Відрядження депутатів ВР: комусь - можна, комусь - ні?
Скандал з Порошенком, якого не випустили за кордон, привернув увагу до роботи ВР в умовах війни.
Політика
06.12.2023
6 грудня 2023 р.
"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW
"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW
За війну в Україні має платити Росія, а не Захід, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю DW.
Політика
17.02.2023
17 лютого 2023 р.
07:30 хв.
Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ
Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ
ВР має позбавити мандатів екслідерів ОПЗЖ. Утім, чи можуть залишатись у ВР інші члени забороненої проросійської партії?
Політика
12.01.2023
12 січня 2023 р.
Стефанчук у Берліні: з'їздив недаремно?
Стефанчук у Берліні: з'їздив недаремно?
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук здійснив візит до Берліна. Зустріч із канцлером, однак, могла й не відбутися.
Політика
03.06.2022
3 червня 2022 р.
Чого очікувати від Стефанчука на посаді голови Ради
Чого очікувати від Стефанчука на посаді голови Ради
Експерти застерігають, що таке призначення може дозволити Зеленському сконцентрувати ще більше влади у своїх руках.
Політика
08.10.2021
8 жовтня 2021 р.
Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство
Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство
Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Але на шляху - чимало перепон.
Суспільство
22.05.2020
22 травня 2020 р.
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