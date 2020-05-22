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Руслан Стефанчук, український політик
Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Zumapress/picture alliance

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - український політик, голова Верховної Ради України.

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Новини

16 квітня 2024 р.

Зеленському передали на підпис закон про мобілізацію

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Докладно

Верховна Рада України

Відрядження депутатів ВР: комусь - можна, комусь - ні?

Відрядження депутатів ВР: комусь - можна, комусь - ні?

Скандал з Порошенком, якого не випустили за кордон, привернув увагу до роботи ВР в умовах війни.
Політика6 грудня 2023 р.
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"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW

"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW

За війну в Україні має платити Росія, а не Захід, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю DW.
Політика17 лютого 2023 р.07:30 хв.
Фракція ОПЗЖ в парламенті вже в минулому. А от її депутати - ні

Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ

Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ

ВР має позбавити мандатів екслідерів ОПЗЖ. Утім, чи можуть залишатись у ВР інші члени забороненої проросійської партії?
Політика12 січня 2023 р.
Руслан Стефанчук і Олаф Шольц у Берліні

Стефанчук у Берліні: з'їздив недаремно?

Стефанчук у Берліні: з'їздив недаремно?

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук здійснив візит до Берліна. Зустріч із канцлером, однак, могла й не відбутися.
Політика3 червня 2022 р.
Новий голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Чого очікувати від Стефанчука на посаді голови Ради

Чого очікувати від Стефанчука на посаді голови Ради

Експерти застерігають, що таке призначення може дозволити Зеленському сконцентрувати ще більше влади у своїх руках.
Політика8 жовтня 2021 р.
Зеленський хоче, аби український паспорт було легше і отримати, і лишити

Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство

Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Але на шляху - чимало перепон.
Суспільство22 травня 2020 р.
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