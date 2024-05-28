Путін пригрозив "серйозними наслідками" за удари по Росії

Якщо західні країни дозволять Україні бити західною зброєю по території РФ, це матиме "серйозні наслідки", застеріг Путін. Він знову пригрозив Заходу ядерною зброєю й визначився щодо легітимності української влади.

Президент Росії Володимир Путін пригрозив "серйозними наслідками", якщо західні країни дозволять Україні використовувати свою зброю для ударів по російській території. Відповідне застереження Путін озвучив у вівторок, 28 травня, під час свого візиту до Узбекистану, передає інформагенція AFP.

"Ця постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків", - сказав Путін, цитує AFP. "У Європі, особливо в малих країнах, повинні усвідомлювати, з чим вони грають. Вони повинні пам'ятати, що, будучи країнами з невеликими, густонаселеними територіями (...) Вони повинні мати це на увазі, перш ніж говорити про те, щоб завдати удару по Росії", - додав президент РФ.

У такий спосіб Путін відреагував на нещодавні заклики генсека Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнса Столтенбергадозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на міжнародно визнаній території РФ. Аналогічний заклик містила й ухвала Парламенстської асамблеї НАТО.

Москва вкотре натякає на свої ядерні арсенали

Водночас Путін дав зрозуміти, що його погрози стосуються насамперед європейських країн. "Якщо ці серйозні наслідки наставатимуть у Європі, то як поведуть себе США, маючи на увазі наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?" - зазначив Путін, якого цитує агенція "Інтерфакс".

Так само Путін дорікнув Вашингтону за те, що Москва не бачить "великого бажання" з боку США "домовитися в галузі стратегічних озброєнь". Водночас якихось конкретних заяв про готовність самої Москви зробити певні кроки в цьому напрямку Путін теж не зробив.

Питання легітимності української влади знову непокоїть Путіна

Цього ж дня президент РФ знову поставив під сумнів легітимність українського лідера Володимира Зеленського. "Строго кажучи, за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою (в Україні. - Ред.) залишається парламент і спікер Ради", - сказав Путін, якого цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости". За словами Путіна, Конституція України передбачає подовження повноважень Верховної Ради, але не президента.

Нагадаємо, про завершення легітимності Зеленського Путін заявив ще минулого тижня. У тодішній заяві Путін зазначив, що під час відновлення переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу під час підписання юридичних документів.

Раніше в Києві так само наголошували, що не вважають Путіна легітимним президентом РФ, тож за жодних обставин не стануть підписувати з ним будь-яких документів.