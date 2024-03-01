Кличко: Вибори під час воєнного стану нашкодять Україні

Мер Києва Віталій Кличко переконаний у тому, що вибори в Україні під час війни проводити не можна. Попри це в інтерв'ю DW він відверто критикує владу на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Колишній боксер із численними чемпіонськими титулами та один з лідерів Євромайдану Віталій Кличко вже десять років як очолює столицю України. Ми поговорили із мером Києва про проблеми міста, відносини з центральною владою, зокрема президентом Володимиром Зеленським, можливість виборів під час війни, а також про допомогу Німеччини, з якою його пов'язують роки боксерської кар'єри, Україні.

DW: Пане Кличко, на початку грудня 2023 року ви давали інтерв'ю німецькому журналу Spiegel, де сказали, що Україна може в якийсь момент стати схожою на Росію, де все залежить від забаганок однієї людини. Хто ця людина?

Віталій Кличко: Ми боремося для того, щоб Україна стала європейською державою. І дуже важливо навіть в умовах війни зберегти демократичні досягнення, які є в Україні. І в жодному разі не йти тим шляхом, коли відбувається централізація всіх інституцій, всіх інститутів влади в одних руках. Тобто є багато напрямків, де є питання. І я намагаюсь, щоб всі сприймали (мої слова. - Ред.) не як критику, а як підказку.

Ця людина, якій ви "підказуєте", - це президент України Володимир Зеленський?

Станом на сьогодні є централізація всієї влади, і всі рішення приймаються одноосібно.

Під час публічного обговорення зміни головнокомандувача ЗСУ, що назрівала, ви відкрито підтримали Валерія Залужного. Ви тоді написали у соцмережах, що "політика не має переважити здоровий глузд та інтереси держави". Зрештою головкома змінили. Тож, на вашу думку, перемогла політика, а не здоровий глузд?

Уже протягом двох років ми відбиваємо всі навали однієї з найсильніших армій світу - разом з головнокомандувачем Валерієм Залужним, який керував армією до цього часу. І до цього часу для багатьох українців він є людиною, яка асоціюється з образом захисника, що має найвищу довіру українців. Так, президент має право змінювати (головнокомандувача ЗСУ. - Ред.). Але дуже важливо, щоб ці помилки не були фатальними, за які ми могли би платити велику ціну.

Але Олександр Сирський, який став на заміну Залужного, теж може бути фігурою, навколо якої можливе об'єднання?

Я в жодному разі не хочу применшувати досягнення й заслуги пана Сирського. Він є людиною відомою, яка також захищала наше місто. Не таємниця, що для того, щоб людина занурилася в матеріал, потрібен деякий час. І в цей момент, коли дуже складна ситуація на фронті, такі зміни можуть мати наслідки.

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"У нас нічого не відбувається без погодження з Офісом президента"

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію щодо дослідження ефективності функціонування органів публічної влади в місті Києві. Що це означає загалом і що це означає для вас як для міського голови?

Це означає продовження політичної боротьби у країні. Комусь там не подобається Кличко, який керує Києвом, і хочуть знайти будь-які речі для того, щоб… Це інструмент політичної боротьби. Ось так, якщо коротко. Не більше.

Комусь - це Офісу президента?

На жаль, у нас нічого не відбувається без погодження з Офісом президента. Я переконаний у цьому. Це чітке завдання.

І як ви почуваєтеся під таким тиском, який, судячи з ваших попередніх заяв, триває вже досить давно?

Багато речей і хайпу, який зараз відбувається, робиться, щоб розхитати ситуацію. Навіть заява провладних представників, що зараз все погано, всі мости впадуть, система забезпечення в місті Києві може в будь-який момент зупинитися, метро може навіть затопити. Я можу сказати, що за великим рахунком це неправдива, брехлива інформація.

Ви кажете про розхитування, критику. Але водночас із метро дійсно виникла непередбачувана ситуація. У грудні закрили на ремонт ділянку тунелю метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська". Причина - у затопленні водою рейок через розгерметизацію тунелю.

Загрози затоплення метрополітену не існує. Це брехня. Крапка. І я хочу, щоб всі спиралися на висновки фахівців, а не на якихось там людей, які взагалі не мають жодного розуміння, навіть освіти, знань, що стосується транспортної інфраструктури.

Але попри те, що, на вашу думку, не існує загрози, одна з гілок київського метро частково не функціонує. Коли її полагодять? Чи є якісь терміни?

Ми зробили все для того, щоб попередити будь-які надзвичайні проблеми. І тому цей відрізок між станціями "Деміївська" та "Либідська" зупинений для того, щоб зафіксувати проблеми, які, за результатами висновків наукових інститутів, були зроблені в момент будівництва цієї гілки. Ми взяли завдання, проаналізували і на основі професійних наукових висновків взяли на себе завдання у найкоротші терміни відновити роботу, зафіксувати ті проблеми, зробити гідроізоляцію, стабілізувати тунель і запустити знову рух транспорту.

Найкоротший термін - це скільки?

Зараз ми не готові чітко сказати, але наше завдання - до кінця літа це зробити.

Нещодавно було запущено Подільський мостовий перехід, який запрацював у тестовому режимі. Там ходить автобус, може їздити екстрений транспорт. Але яке майбутнє цього проєкту, враховуючи, що там треба будувати з'їзди, і він не виглядає як проєкт, який може бути запущено цього року?

Цей проєкт з бородою, він був спроєктований ще більше 30 років тому. Я можу сказати, це найбільший інфраструктурний об'єкт не тільки в місті Києві, а й в Україні. Зараз вже відкрито рух. Це означає, що мостовий перехід працює. Ми зараз робимо все для того, щоб улітку вже відкрити рух і приватного транспорту.

"Люди на зупинках під час повітряної тривоги - відповідальність кожного з них"

Комунальний громадський транспорт у Києві досі продовжує зупинятися під час повітряної тривоги. Йдеться і про тролейбуси, і про трамваї. Для чого це взагалі робиться, враховуючи, що приватні маршрутки ігнорують це правило і продовжують працювати, фактично забираючи кошти в "Київпастрансу" в цей час?

Я хочу навести один приклад. Біля автобуса в Херсоні пролетів снаряд, і багато людей загинуло на зупинці. Це перше. І дякувати богу, що цей снаряд не потрапив у транспортний засіб. Це не моя вимога. Я розумію, що це великі незручності і багато скарг. Але це вимога військових і це вимога безпеки в першу чергу.

Фактично люди продовжують стояти на зупинках, які нічим не укріплено. Тобто вони просто чекають, доки тривогу скасують і можна буде сісти в комунальний транспорт. І водночас під'їжджає маршрутка і по 15 гривень збирає людей.

Щойно людина сіла у транспортний засіб, це відповідальність міста. У тому, що стосується безпеки і нашої відповідальності, ми робимо все. Те, що люди, наприклад, під час повітряної тривоги залишаються на зупинках, - це відповідальність кожного з них.

Під час повномасштабного вторгнення одним з укриттів для киян ставало метро. Власне, і до повномасштабного вторгнення, і зараз стоїть питання продовження "зеленої" гілки метрополітену на Виноградар. Цей проєкт проблемний. І мова про можливе відкриття йшла і у 2020 році. І були обіцянки. Але наразі нічого не будується. Чи буде в цих умовах побудовано метро на Виноградах?

Найближчим часом буде проведений тендер, у якому братимуть участь компанії, які зможуть взяти на себе зобов'язання. Ще раз хочу наголосити, що одна з великих компаній, яка побудувала всі станції метрополітену в місті Києві, не є комунальною компанією, вона є приватною компанією. Взяла на себе зобов'язання і це зобов'язання не виконала, і це стало причиною розриву договору з містом Києвом. Наше завдання - максимально швидко провести конкурс для того, щоб відновити будівництво метрополітену і в найкоротші строки вже звітувати перед киянами те, що гілка метро буде добудована.

"Які вибори, які рейтинги? Ми говоримо, буде Україна існувати чи ні"

Минулого літа, коли знову багато говорили про можливість російського наступу з півночі, було багато жартів про так звану "стіну Кличка". Це забудова Лівого берега, зокрема на Дніпровській набережній.

Я знаю, що про "міст Кличка" дуже багато говорили. Що у Путіна упав, а у Кличка стоїть. А про "стіну Кличка" вперше чую.

"Стіна Кличка" - це будинки біля Дарницького мосту, там, де збудовано тринадцять 26-поверхових будинків. Як ви ставитеся до того, що Київ забудовано величезними будинками, які фактично змінили вигляд міста?

По-перше, будь-які міста мають тенденцію до багатоповерхових будинків, і місто Київ - не виняток. По-друге, наше ключове завдання - зберегти культурну спадщину, історична складова нашого міста не повинна забудовуватися. Третя проблема, яка виникає: на сьогодні містобудівні умови і міністерство культури повинні погоджувати висотність таких будинків. Ми маємо багато прикладів, дуже поганих прикладів, коли на київських пагорбах ще до Кличка з'явилося багато таких хмарочосів, які псують зовнішній вигляд. Я дуже радий, що депутати зрештою зайнялися питаннями міста Києва, тому що питань дуже багато. Я їх запрошував багато разів на зустріч депутатів та мажоритарників, які були обрані у Києві. Вони не приходили. Тому що вони всі представники партії влади "Слуга народу". Але постійно розповсюджується брехлива інформація, що ось-ось Київ затопить, ось-ось все рухне, ось-ось нічого не буде. І в цей момент я переконаний, що такі тези, які лунають від представників влади, йдуть не на користь українцям. На сьогодні всі політичні сили повинні забути про свої політичні амбіції. Зараз хтось робить рейтинги, зараз хтось говорить про якісь там вибори. Які вибори, які рейтинги? Ми на сьогодні говоримо, буде Україна існувати чи ні.

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Ви кажете, що не може бути жодних виборів. Але водночас, мабуть, з усіх можливих політичних таборів в Україні так чи інакше лунає певна оцінка їхньої можливості. Як ви вважаєте, скільки взагалі Україна може пробути без виборів у цьому стані?

Я переконаний у тому, що вибори проводити не можна. Дев'ять мільйонів українців перебувають зараз за кордоном. Приблизно така ж сама кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Більше мільйона українців зараз одягли військову форму і захищають нашу країну. Яким чином рахувати ці голоси? І в цей момент, коли у нас є зовнішній виклик, внутрішня політична боротьба може розвалити взагалі країну. Комусь Зеленський подобається, комусь - ні. Але я переконаний, що він виконує дуже важливу функцію президента України. І в цьому напрямку він повинен цю функцію виконувати до закінчення війни. І тільки після цього можемо проводити вибори і до Верховної Ради, і президента України, і будь-які інші.

Коли буде можливість проведення виборів, чи маєте ви амбіції йти у президенти?

Велика помилка - робити зараз якісь там плани на майбутнє. Думати про якісь посади, думати про якісь там політичні проєкти у країні, яка сьогодні знаходиться на межі виживання, - велика дурниця. Тому вибачте, будь ласка, на ваше питання зможу з великим задоволенням відповісти в той момент, коли війна закінчиться.

"В Україні вирішується майбутнє всього світу"

Ви нещодавно були на Мюнхенській конференції з безпеки. Власне, вас дуже добре знають у Німеччині з часів вашої боксерської кар'єри. То чи можете пояснити, що відбувається з передачею ракет Taurus? Чому досі Німеччина, на вашу думку, не пішла на цей крок?

Німеччина - із тих країн, яка найбільше в ЄС допомагає Україні: що стосується і фінансової допомоги, і що стосується гуманітарної підтримки, і що стосується постачання зброї. Я був на Мюнхенській конференції. І з посмішкою згадував два роки тому, перед повномасштабним вторгненням, на Мюнхенській конференції я мав суперечку з міністеркою іноземних справ (Анналеною Бербок (Annalena Baerbock). - Ред.) щодо допомоги України і допомоги зброєю. Тоді йшлося про п'ять тисяч шоломів. Я так глибоко не можу зараз аргументувати, чому Німеччина не постачає ракети Taurus… Німеччина з деяких причин - можливо, через те, що вони можуть бути використані не на території Україн, чи з інших причин - заблокувала таке рішення.

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Ви сказали, що два роки тому мали дискусію з пані Бербок щодо допомоги Україні. Деякі країни за два роки не дуже еволюціонували у ставленні до України. Чого не можна сказати про Німеччину. Від, умовно кажучи, п'яти тисяч шоломів до найбільшої підтримки в Європі, планів побудови заводів з виробництва зброї тощо. Чому, на вашу думку, ця еволюція взагалі відбулася?

З початку війни я пояснював багатьом нашим партнерам, що відбувається. Вони не розуміли. Але жахливі кадри з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, з Маріуполя, де вбиті (показали їм, що. - Ред.) це не війна, це не спеціальна операція - це геноцид, це тероризм. Украй важливо робити все можливе для того, щоб зупинити росіян. Це стосується санкцій, це стосується політичної підтримки, це стосується економічної допомоги Україні. І вкрай важливо, ми зараз боремося, ще раз хочу повторити, не тільки захищаємо нашу країну - ми захищаємо демократичний світ. І нам потрібна підтримка. Бо в Україні вирішується майбутнє всього світу. Сьогодні світ став чорний і білий. Ти за війну чи проти? Ти за демократію чи за диктатуру? І кожен з нас повинен дати відповідь на це питання.

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