У Києві частково відкрили Подільсько-Воскресенський міст

Подільсько-Воскресенським мостовим переходом курсуватиме спецтранспорт, автомобілі екстрених служб та автобуси з лівого берега на правий, повідомив Віталій Кличко.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у п'ятницю, 1 грудня, у столиці частково відкрили автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. "Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом", - написав Кличко у Telegram.

За його словами, на першому етапі мостом курсуватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" - станція метро "Лівобережна".

Кличко також поінформував, що наступним етапом департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вулиці Оноре де Бальзака й здійснить ремонт вулиці Центральна Садова, включно з облаштуванням мережі водовідведення. "І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", - пообіцяв мер.

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Він наголосив, що запуск руху - це "перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу - метро на Троєщину". "І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна", - написав Кличко.

Наразі, за словами мера Києва, триває підготовка для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями і зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену.

Також триває монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці. Споруджують підпірні стіни та влаштовують мережу зовнішнього освітлення, повідомив Кличко.

"Отже - автопроїзд ми забезпечили. В кінці наступного року він буде можливим вже і на вулицю Бальзака. А фінальним етапом, найочікуванішим, стане запуск метро на Троєщину!", - написав він у Telegram.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід протяжністю понад 10 кілометрів - найбільший з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Будівництво мостового переходу, розпочате в 1993 році, неодноразово зупинялося через брак фінансування, через що дату відкриття багаторазово відкладали.