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Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Михайло Бушуєв
3 год. тому

У Німеччині знову розгорілася дискусія про постачання ЗСУ крилатих ракет Taurus. Вони схожі на Storm Shadow та Scalp, але є й відмінності, які, ймовірно, стали перепоною для постачання. DW пояснює.

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Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado
Ракети Taurus, підвішені до літака TornadoФото: StockTrek Images/IMAGO

Німеччина поки що не дає "зелене світло" на постачання ще одного типу озброєнь для армії України, про яке ще з травня просить Київ - крилатих ракет. Але дискусія про необхідність постачання знову розгорнулася у ФРН, прихильники постачання останніми днями посилюють тиск на Відомство федерального канцлера та уряд. Ідеться про Taurus - ракети класу "повітря-поверхня", тобто їх запускають із літаків. Створено ці ракети були для універсального використання, але, користуючись жаргоном Бундесверу, передусім для знищення так званих "високоцінних цілей " - аеродромів, бункерів, у яких перебувають основні командні пункти армії противника, складів зброї і промислових майданчиків.

Перевага Taurus? Експерти вважають їх більш ефективними у руйнуванні мостів

Taurus - німецько-шведська технологія, на відміну від англійських Storm Shadow і французьких Scalp. При цьому Taurus, за оцінками військових експертів, має певну перевагу. Справа в особливостях конструкції боєголовки, у зв'язку з чим Фабіан Гоффманн (Fabian Hoffmann) з університету Осло в інтерв'ю американському Newsweek назвав Taurus "ефективнішою зброєю" для руйнування мостів.

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"У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста", - пояснив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF принцип дії ракети Taurus аналітик із військової академії Швейцарської вищої технічної школи Цюріха Маркус Койпп (Marcus Keupp).

Ракета Taurus
Ракета TaurusФото: Bernhard Huber/MBDA

Що стосується решти, то відмінностей від тих самих ракет Storm Shadow мало: німецька крилата ракета теж вміє літати низько, на висоті до 50 метрів, і тим самим уникати виявлення з боку радарів ППО противника. У неї теж є комплексна система наведення та порівнювана швидкість - трохи нижче за швидкість звуку.

Адаптація до можливостей ЗСУ - питання "пари місяців"

Зробити так, щоб Taurus потрапили на озброєння ЗСУ - це питання кількох місяців, запевняють у промислових колах. Для цього достатньо адаптувати платформи на літаках, які використовуються армією України, під запуски цих ракет.

Промисловці готові виконати замовлення, "щойно уряд ФРН ухвалить рішення про постачання", заявив представник виробника Taurus, європейського підприємства MBDA, що має виробничі майданчики, зокрема, у Німеччині, Італії та Франції. Таких ракет на озброєнні Бундесверу, за офіційною статистикою, 600 штук. Кількість готових до застосування ракет, за різними даними, в діапазоні від 150 до 300 штук, решта проходить регулярний контроль.

Дальність ракети Taurus - політична проблема

Головним технічним аргументом проти постачання Taurus на потреби ЗСУ вважалася досі дальність цих крилатих ракет. На відміну від Storm Shadow і Scalp, чия дальність в експортному варіанті (не для країн НАТО) обмежена 250-270 кілометрами, Taurus здатний вражати цілі в радіусі 500 кілометрів і, ймовірно, навіть більше, що теоретично дало б ЗСУ можливість завдавати ударів цими ракетами у глибину російської території. Західні країни досі уникають постачання озброєнь, за допомогою яких Україна могла б завдавати ударів по російській території або вимагають відповідних запевнень від Києва в тому, що західна зброя не застосовуватиметься проти цілей на території РФ.

ЗСУ - МіГ-29
Головним бойовим літаком на озброєнні ЗСУ є МіГ-29Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance

Неназвані джерела в промисловості дали зрозуміти, що обмежити дальність дії ракети Taurus цілком можливо, пише німецьке видання Wirtschaftswoche. Тим самим можна було б зняти побоювання Берліна, який не бажає провокувати Кремль. Скептики в Німеччині попереджають, що електронне обмеження дальності дії таких ракет було б "наївним рішенням", тому що фахівцям в Україні не важко обійти обмеження в разі потреби. Прихильники поставок, своєю чергою, нагадують, що Україна, наскільки відомо, протягом уже півтора року війни дотримувалась домовленостей щодо застосування західних озброєнь та завдавала ударів по російській території за допомогою українських дронів та інших типів озброєння.

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

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