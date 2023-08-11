ФРН готується до передачі ЗСУ далекобійних ракет - Spiegel

За даними німецького тижневика Der Spiegel, міноборони Німеччини попросило виробника Taurus модифікувати ракети таким чином, щоб унеможливити удари України по території Росії.

Уряд Німеччини вивчає питання надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus: перевіряє можливість постачання з запасів збройних сил ФРН (Бундесвер) найближчими місяцями, тоді як міністерство оборони проводить переговори з оборонною промисловістю. Про це повідомляє в п'ятницю, 11 серпня, німецький тижневик Der Spiegel.

Шольц просить модифікувати Taurus для ЗСУ

За даними видання, міноборони попросило виробника Taurus інтегрувати в далекобійні ракети обмеження, що стосуються програмування можливих цілей. За допомогою цих технічних перетворень канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) прагне унеможливити українські атаки на російську територію.

Промисловість відповіла, що внесення подібних системних обмежень у Taurus можливе, але займе кілька тижнів. За інформацією журналістів, Шольц схвалить постачання ракет Україні тільки в тому разі, якщо буде переконаний в ефективності внесених змін.

Taurus можуть надійти без американських ATACMS

За інформацією Spiegel, німецький уряд уже не пов'язує передачу ракет з аналогічною військовою допомогою США, тобто з поставками американських далекобійних ракет ATACMS.

Раніше німецьке видання t-online повідомило з посиланням на джерела, що уряд ФРН може незабаром схвалити надання Taurus Україні. За їхніми даними, повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) дали "зелене світло", а канцелярія Шольца працює над цим питанням з Вашингтоном, аби надати Україні далекобійні ракети синхронно.

Taurus мають дальність до 500 кілометрів. Їх виробляють у Німеччині з 2005 року. На озброєнні Бундесверу є близько 600 таких ракет.

Великобританія першою передала далекобійні ракети Збройним силам України (ЗСУ) - Storm Shadow. Згодом це зробила і Франція зі своїми Scalp.