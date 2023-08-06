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Україна отримала французькі крилаті ракети SCALP

Ігор Бурдига
7 хв. тому

Відео з новими крилатими ракетами оприлюднив Офіс президента України разом із привітанням з Днем Повітряних сил ЗСУ.

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Ракета Storm Shadow
Ракета французько-британського виробництва SCALP/Storm Shadow.Фото: Guillaume Souvant/AFP

На озброєння української армії надійшли французькі далекобійні крилаті ракети класу "повітря-земля" SCALP. Це випливає із відео, оприлюдненого Офісом президента України у неділю, 6 серпня.

У сюжеті на неназваній авіабазі президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ вручає нагороди військовим льотчикам та членам родин загиблих, а також інспектує авіатехніку. На одному з кадрів можна побачити ракету SCALP/EG встановлену на українському винищувачі. Глава української держави лишив на ній автограф "Слава Україні".

Найдалекобійніша зброя

Про те, що Франція ухвалила рішення передати Україні ракети дальнього радіусу дії, президент Франції Еммануель Макрон оголосив на саміті НАТО у Вільнюсі 11 липня. За даними ЗМІ, ішлося про крилаті ракети французько-британського виробництва типу SCALP/Storm Shadow. Тоді ж Reuters з посиланням на джерело в уряді Франції повідомив, що Париж уже розпочав постачання значної кількості ракет SCALP в Україну, які будуть встановлені в незахідні військові літаки.

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SCALP - це ракети вагою 1300 кілограмів, оснащені звичайною вибухівкою, які зазвичай запускають з британських літаків Eurofighter Typhoon або французьких Rafale. Дальність польоту цих ракет становить понад 250 кілометрів, що робить їх найдалекобійнішою західною зброєю, яка досі постачалася Києву і здатна вражати цілі далеко на окупованому Росією сході країни. Scalp/EG є саме французьким позначенням ракети спільного з Великобританією виробництва

В очікуванні TAURUS з Німеччини

Водночас ФРН поки що не наважується постачати Києву крилаті ракети TAURUSвласного виробництва, хоча й не виключає таких поставок у майбутньому.

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Ракета Storm Shadow

Україна отримала французькі крилаті ракети SCALP

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