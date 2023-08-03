Пісторіус про Taurus для Києва: Не є нашим пріорітетом зараз

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що надання Україні далекобійних ракет наразі не є пріорітетом для Німеччини. Втім, він не виключив категорично такої можливості в майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у четвер, 3 серпня, вкотре підтвердив, що ФРН не надаватиме наразі Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, але не виключив категорично постачання цього виду зброї в майбутньому, пише dpa.

"Ми все ще вважаємо, що це не є нашим головним пріоритетом зараз, - заявив Пісторіус під час візиту до 23 гірсько-піхотної бригади Німеччини в місті Бад-Райхеналль. - Для нас ще не настав час ухвалювати рішення". Він нагадав, що США також поки що відмовилися постачати подібні ракети Києву.

За словами міністра оборони ФРН, Німеччина відіграє провідну роль у постачанні Україні засобів протиповітряної оборони, тренувальної підтримки, а також інженерної та броньованої техніки.

"Це наш перший пріоритет, наша основна компетенція. Виходячи з цього, ми не бачимо нагальної потреби у ухваленні рішення щодо іншого питання на даний момент", - наголосив Пісторіус.

Низка німецьких політиків за постачання ракет Києву

Україна з травня неодноразово зверталася до Німеччини з проханням надати Taurus. Зокрема, президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Однак німецький уряд не йде на це, оскільки ракети можуть досягти російської території.

Згідно з соціологічними опитуваннями, лише чверть німців підтримує надання Збройним силам України далекобійних ракет, 66 відсотків виступають проти.

Втім, низка німецьких політиків закликала уряд поставити Taurus Києву. Серед них - депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер та експерт Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер (Marcus Faber).