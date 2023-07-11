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Франція надасть Україні далекобійні ракети

Анастасія Шепелева
5 хв. тому

У перший день саміту у Вільнюсі президент Франції оголосив про рішення надати Києву далекобійні ракети для захисту своєї території.

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Еммануель Макрон
Еммануель МакронФото: Ludovic Marin/AFP/AP/picture alliance

Франція ухвалила рішення про передання Україні ракет дальнього радіусу дії, заявив президент Франції Еммануель Макрон на саміті НАТО у Вільнюсі у вівторок, 11 липня.

"Зважаючи на ситуацію і контрнаступ, який веде Україна, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і техніки, і надати українцям можливості дальнього удару, зберігаючи водночас ясність і послідовність нашої доктрини, тобто даючи змогу Україні захищати свою територію", - наголосив Макрон.

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Пакет допомоги від ФРН

Крім того, оголосити про новий пакет підтримки для Києва на суму майже 700 мільйонів євро має Німеччина. Як писало dpa, у нього, зокрема, увійдуть 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Також буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів, розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

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