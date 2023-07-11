Франція надасть Україні далекобійні ракети

У перший день саміту у Вільнюсі президент Франції оголосив про рішення надати Києву далекобійні ракети для захисту своєї території.

Франція ухвалила рішення про передання Україні ракет дальнього радіусу дії, заявив президент Франції Еммануель Макрон на саміті НАТО у Вільнюсі у вівторок, 11 липня.

"Зважаючи на ситуацію і контрнаступ, який веде Україна, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і техніки, і надати українцям можливості дальнього удару, зберігаючи водночас ясність і послідовність нашої доктрини, тобто даючи змогу Україні захищати свою територію", - наголосив Макрон.

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Пакет допомоги від ФРН

Крім того, оголосити про новий пакет підтримки для Києва на суму майже 700 мільйонів євро має Німеччина. Як писало dpa, у нього, зокрема, увійдуть 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Також буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів, розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

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