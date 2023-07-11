  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Берлін передасть Києву озброєння на 700 мільйонів євро

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Новий пакет допомоги ФРН включатиме 40 БМП Marder, 25 танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для зенітних ракет Patriot.

https://p.dw.com/p/4TiW0
ЗРК Patriot
Фото: Ints Kalnins/REUTERS

Німеччина надасть Україні пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро, повідомив у вівторок у Вільнюсі канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив у вівторок,

За його словами, цей пакет дозволить забезпечити продовження підтримки України в короткостроковій перспективі.

Як уточнює агенція dpa, cеред іншого, Україна отримає від Бундесверу додатково 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Крім того, буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч димових боєприпасів, також розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

Читайте також: У НАТО узгодили плани оборони на випадок нападу Росії - ЗМІ

Уряд Німеччини вже офіційно схвалив постачання зброї для України на суму понад три мільярди євро. Крім того, є поставки, які не потребують схвалення, пише агенція.

На саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу хочуть затвердити багаторічну програму допомоги Україні, покликану допомогти Києву замінити радянську військову техніку на сучасну техніку НАТО. На ці цілі спочатку передбачається виділити 500 мільйонів євро.

Гарантії безпеки від Великої сімки

Окрім того Шольц анонсував, що країни Великої сімки ухвалять у Вільнюсі спільну декларацію щодо гарантій безпеки України.

"Для нас з самого початку важливо, щоб існували гарантії безпеки для України, які можуть бути ефективними після встановлення миру", - сказав він.

За його словами, "держави G7 складуть спільну декларацію, в якій це буде виражено і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах", - сказав він.

Читайте також: Коментар: Більше, ніж Україна. У Вільнюсі НАТО визначить своє майбутнє

Саміт НАТО: три сценарії для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Вільнюс приймає саміт НАТО

Гарантії для України і вступ Швеції: у Вільнюсі стартує саміт НАТО

Гарантії для України і вступ Швеції: у Вільнюсі стартує саміт НАТО

На саміті НАТО у Вільнюсі можуть ухвалити рішення прискорити процес вступу України за рахунок відмови від Плану дій щодо членства.
Політика6 год. тому
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Держсекретар США Ентоні Блінкен (л) та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

Блінкен: На саміті НАТО Україна отримає потужну підтримку

Політика22 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українське село Невір, що в трьох кілометрах від кордону з Білоруссю

Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села

Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села

Суспільство8 год. тому
external

Що залишила після себе повінь у Херсоні

Що залишила після себе повінь у Херсоні

Суспільство24 год. тому02:54 хв.
Висотна будівля у Вільнюсі, де відбудеться саміт НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна у центрі уваги

Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна у центрі уваги

Конфлікти10 липня 2023 р.
Танк Leopard 2 на навчаннях у Німеччині (архівне фото)

Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують

Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують

Політика10 липня 2023 р.
Шавкат Мірзійоєв

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Політика9 липня 2023 р.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика7 липня 2023 р.
На головну сторінку