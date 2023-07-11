Берлін передасть Києву озброєння на 700 мільйонів євро

Новий пакет допомоги ФРН включатиме 40 БМП Marder, 25 танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для зенітних ракет Patriot.

Німеччина надасть Україні пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро, повідомив у вівторок у Вільнюсі канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив у вівторок,

За його словами, цей пакет дозволить забезпечити продовження підтримки України в короткостроковій перспективі.

Як уточнює агенція dpa, cеред іншого, Україна отримає від Бундесверу додатково 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Крім того, буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч димових боєприпасів, також розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

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Уряд Німеччини вже офіційно схвалив постачання зброї для України на суму понад три мільярди євро. Крім того, є поставки, які не потребують схвалення, пише агенція.

На саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу хочуть затвердити багаторічну програму допомоги Україні, покликану допомогти Києву замінити радянську військову техніку на сучасну техніку НАТО. На ці цілі спочатку передбачається виділити 500 мільйонів євро.

Гарантії безпеки від Великої сімки

Окрім того Шольц анонсував, що країни Великої сімки ухвалять у Вільнюсі спільну декларацію щодо гарантій безпеки України.

"Для нас з самого початку важливо, щоб існували гарантії безпеки для України, які можуть бути ефективними після встановлення миру", - сказав він.

За його словами, "держави G7 складуть спільну декларацію, в якій це буде виражено і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах", - сказав він.

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