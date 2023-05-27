  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Ракети Taurus
Крилата ракета TaurusФото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Україна запросила в Німеччини далекобійні ракети Taurus

Ольга Журавльова
2 год. тому

Київ хоче, щоби Берлін надав для потреб ЗСУ крилаті ракети Taurus із радіусом дії до 500 кілометрів. Відповідний запит отримало міноборони ФРН.

https://p.dw.com/p/4RsyC

Україна звернулася до Німеччини з проханням передати їй крилаті ракети Taurus. Відповідний запит від Києва надійшов останніми днями, повідомила ввечері 26 травня речниця міністерства оборони ФРН, передає німецька інформаційна агенція dpa.

Видання Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung напередодні повідомляло, що президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) під час нещодавнього візиту.

Кілька днів тому експерт опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) із оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) виступив за надання Збройним силам України (ЗСУ) ракет Taurus. За його словами, керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволять Україні "завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус  (Boris Pistorius) обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера. Однак він також сказав, що "дотримується думки, що варто підтримати Україну всіма системами, дозволеними міжнародним правом".

Читайте також: Посол Макеєв закликав Німеччину надати Україні більше озброєнь

На озброєнні Бундесвера десятки ракет Taurus

За даними Кізеветтера, 10 років тому для німецьких збройних сил (Бундесвер) закупили близько 600 "Таурусів". Із них близько 150 готові до експлуатації сьогодні.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ. Вони скидаються винищувачами і самостійно знаходять свої цілі. Керована ракета може летіти під радарами. Вона вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

За оцінкою експертів, у разі ухвалення німецьким урядом рішення про надання "Таурусів" Україні, оборонний концерн MBDA міг би збільшити обсяги їхнього виробництва.

Patriot проти "Кинджала"

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зеленський говорив з Шольцом про далекобійні ракети Taurus для ЗСУ

www.faz.net
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Рятувальники на місці удару РФ по клініці в Дніпрі 26 травня 2023 року.

Удар РФ по лікарні: в Дніпрі завершили рятувальну операцію

Конфлікти40 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Суспільство21 год. тому28:54 хв.
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика19 год. тому
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я19 год. тому06:15 хв.
Кадр з комп'ютерної гри Death from Above

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Суспільство20 год. тому
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології21 год. тому00:58 хв.
external

Як лікують поранених у боях за Бахмут

Як лікують поранених у боях за Бахмут

Конфлікти22 год. тому01:26 хв.
На головну сторінку