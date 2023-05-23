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Ракети Taurus
Ракети TaurusФото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

У німецькій опозиції виступили за надання ЗСУ ракет Taurus

Олександра Іванова | Анастасія Шепелева
38 хв. тому

Україні потрібно передати всі види озброєнь, які використовувала би сама НАТО, червоних ліній у цьому плані бути не повинно, заявив полковник Бундесверу у відставці, експерт ХДС із оборони Родеріх Кізеветтер.

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Німецькі крилаті ракети типу Taurus слід передати Україні для протистояння військовому нападу Росії, вважає полковник збройних сил ФРН (Бундесвер) у відставці, експерт опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) із оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter).

"Партнери України повинні зараз піти ва-банк і поставити Україні все, що Україна може задіяти для бою з одночасним, взаємопов'язаним використанням кількох видів озброєнь, і що є припустимим з точки зору міжнародного права", - заявив він в інтерв'ю групі видань Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому у вівторок, 23 травня.

На думку Кізеветтера, Україні потрібно передати всі види озброєнь, які використовувала б Організація Північноатлантичного договору (НАТО), червоних ліній бути не повинно. "Крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 400-500 кілометрів стали б у зв'язку з цим дуже корисним внеском Німеччини", - сказав він.

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Крилаті ракети Taurus

Крилаті ракети Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються Україною. Радіус дії Taurus навіть трохи більший, ніж у Storm Shadow, зауважує експерт з ракет Університету Осло Фабіан Гоффман (Fabian Hoffmann).

За словами Кізеветтера, у Німеччині не багато цих високоточних керованих ракет, але вони могли б істотно поліпшити якість ведення бою, давши Збройним силам України (ЗСУ) можливість завдавати ударів по військовій інфраструктурі росіян далеко за лінією фронту. "Близько 600 таких крилатих ракет були закуплені для Бундесверу 10 років тому, але тільки близько 150 з них досі готові до експлуатації", - каже він. На його думку, ці ракети було би "набагато корисніше використовувати в Україні, ніж зберігати в Німеччині".

За оцінкою Гоффмана, німецький оборонний концерн MBDA міг би збільшити обсяги виробництва ракет Taurus у разі ухвалення урядом ФРН рішення про їхнє надання Україні.

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Як просувається контрнаступ ЗСУ?

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У німецькій опозиції виступили за надання ЗСУ ракет Taurus

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