ЗСУ вже використовують далекобійні Storm Shadow - Воллес

Про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow стало відомо минулого тижня. ЗСУ вже використовують їх, підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Норвегія ж анонсувала надання Києву далекобійних РСЗВ.

Українська армія вже використовує на полі бою крилаті ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, які їй передала Великобританія. Про це повідомив у четвер, 18 травня, британський міністр оборони Бен Воллес на спільному брифінгу зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.

"Усе, що я можу сказати, наскільки я розумію, вони (Storm Shadow. - Ред.) використовувалися після того, як ми оголосили їхнє розгортання в Україні, але я не збираюся вдаватися в деталі", - цитує Воллеса агенція Reuters.

Що можуть нові далекобійні ракети ЗСУ Storm Shadow To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Про передачу Лондоном цих ракет Збройним силам України (ЗСУ) стало відомо минулого тижня. Надання Києву далекобійних ракет стало черговим випадком британської першості в передачі Україні сучасної західної зброї. Зокрема, саме Великобританія першою вирішила надати ЗСУ сучасні західні танки - 14 одиниць британських Challenger 2.

А днями на Даунінґ-стріт оголосили, що разом із Нідерландами очолять "авіаційну коаліцію" для закупівлі винищувачів F-16 для України та тренування українських пілотів на них. Утім самі давати такі літаки ЗСУ ці країни не планують.

Норвегія дасть ЗСУ нову зброю: MLRS, але не F-16

На спільному брифінгу з Воллесом міністра оборони Норвегії Арільда Грама запитали, чи передасть його країна Україні винищувачі F-16. Він відповів: "Коли мова заходить про F-16, зараз це не на порядку денному, і я справді не хочу спекулювати щодо будь-яких можливих майбутніх поставок".

Тим часом міністерство оборони Норвегії повідомило , що передасть Україні три контрбатарейні радари Arthur і вісім далекобійних установок реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MLRS M270.

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