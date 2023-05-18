ЗСУ вже використовують далекобійні Storm Shadow - Воллес

Про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow стало відомо минулого тижня. ЗСУ вже використовують їх, підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Норвегія ж анонсувала надання Києву далекобійних РСЗВ.
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Українська армія вже використовує на полі бою крилаті ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, які їй передала Великобританія. Про це повідомив у четвер, 18 травня, британський міністр оборони Бен Воллес на спільному брифінгу зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.
"Усе, що я можу сказати, наскільки я розумію, вони (Storm Shadow. - Ред.) використовувалися після того, як ми оголосили їхнє розгортання в Україні, але я не збираюся вдаватися в деталі", - цитує Воллеса агенція Reuters.
Що можуть нові далекобійні ракети ЗСУ Storm Shadow
Про передачу Лондоном цих ракет Збройним силам України (ЗСУ) стало відомо минулого тижня. Надання Києву далекобійних ракет стало черговим випадком британської першості в передачі Україні сучасної західної зброї. Зокрема, саме Великобританія першою вирішила надати ЗСУ сучасні західні танки - 14 одиниць британських Challenger 2.
А днями на Даунінґ-стріт оголосили, що разом із Нідерландами очолять "авіаційну коаліцію" для закупівлі винищувачів F-16 для України та тренування українських пілотів на них. Утім самі давати такі літаки ЗСУ ці країни не планують.
Норвегія дасть ЗСУ нову зброю: MLRS, але не F-16
На спільному брифінгу з Воллесом міністра оборони Норвегії Арільда Грама запитали, чи передасть його країна Україні винищувачі F-16. Він відповів: "Коли мова заходить про F-16, зараз це не на порядку денному, і я справді не хочу спекулювати щодо будь-яких можливих майбутніх поставок".
Тим часом міністерство оборони Норвегії повідомило, що передасть Україні три контрбатарейні радари Arthur і вісім далекобійних установок реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MLRS M270.