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Вимнищувач F-16
Вимнищувач F-16Фото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Воллес і Пісторіус: Рішення про надання Києву F-16 - за США

Олександр Куницький
1 год. тому

Передача Україні винищувачів F-16 залежить від США, заявили міністри оборони Великобританії та Німеччини. Попри те, що Лондон очолив "авіаційну коаліцію" для ЗСУ, він, як і Берлін, давати свої літаки Києву не збирається.

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Рішення про передачу Києву багатоцільових винищувачів F-16 залежить від США, заявив британський міністр оборони Бен Воллес журналістам у Берліні після зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius) у середу, 17 травня - наступного дня після оголошення Великобританією та Нідерландами спільного створення "авіаційної коаліції" для Збройних сил України (ЗСУ).

"Білий дім має вирішити, чи хоче він поділитися цією технологією", - сказав Воллес. Він нагадав, що Великобританія не має таких літаків у себе на озброєнні, але висловив готовність допомагати український військовій авіації. "Знову ж таки, в певних межах, тому що у нас немає пілотів F-16", - цитує Воллеса агентство Reuters. Передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon, які є у Лондона, Великобританія поки не планує.

Німеччина не долучатиметься до "авіакоаліції"

Не може "зіграти активної ролі" у передачі Україні винищувачів F-16 і Німеччина, оскільки не має таких літаків і можливостей для навчання пілотів, зауважив Пісторіус. "Від Білого дому залежить рішення про поставку F16", - цитує його агенція AFP.

Тим часом міністерство оборони ФРН випустило заяву, в якій висловило "позитивне ставлення" до домовленості про створення коаліції з винищувачів для України, але виключило варіант надання бойових літаків із власних запасів.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що завданням його країни є посилення протиповітряної оборони (ППО) України.

"Винищувальна коаліція" для України

Напередодні прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак і Нідерландів Марк Рютте домовилися про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі F-16 для України. Вже влітку Великобританія почне початковий етап підготовки українських пілотів. Про свою готовність навчати пілотів ЗСУ заявили також Франція та Бельгія. 

За оцінками США, українські пілоти швидко опанують F-16, тому програма перенавчання льотчиків ЗСУ на F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки. Втім, у Вашингтоні наполягають, що такі винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою, хоча Київ неодноразово звертався з проханням про надання винищувачів. Досі Україна отримувала від Заходу лише літаки радянської розробки МіГ-29.

Читайте також: Український військовий льотчик: Готуємо себе до навчання на літаках F-16

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