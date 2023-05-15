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Еммануель Макрон (праворуч) і Володимир Зеленський у Парижі
Макрон під час зустрічі з Зеленським, 14 травня 2023 рокуФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance
ПолітикаФранція

Макрон: Ми відчинили двері для вишколу українських пілотів

Валерій Сааков
14 хв. тому

Хоч у Парижі й виключають поставку будь-яких бойових літаків до Києва, проте Франція готова "вже зараз" розпочати підготовку українських пілотів, запевнив Еммануель Макрон.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна "відкрила двері" для навчання українських пілотів винищувачів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TF1 у понеділок, 15 травня - на наступний день після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Париж.

"Ми відкрили двері для підготовки пілотів, і це разом з кількома іншими європейськими країнами, які також готові. Я думаю, що зараз ведуться переговори з американцями", - цитує Макрона французьке інформаційне агентство AFP.

"Підготовка може розпочатися вже зараз", - сказав президент Франції, не надавши жодних подальших подробиць.

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Про передачу західних літаків поки не йдеться

Попри такі заяви Макрон поки не згадує передачу будь-яких бойових літаків до Києва. У відповідь на запитання журналістів про можливість постачання західних винищувачів в Україну, він сказав, що не обговорював це питання з Зеленським під час його візиту цими вихідними.

"Я не говорив про літаки, я говорив про ракети, я говорив про вишкіл", - сказав він. У відповідь на запитання про підготовку українських пілотів на французьких військових літаках, Макрон сказав: "Немає жодних табу".

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Інші аспекти військової допомоги Франції для України

Крім того, Макрон розповів про інші рішення Франції щодо військової допомоги Україні. "Ми вирішили доставити більше боєприпасів", - сказав він. Франція також вирішила допомогти "тренувати війська, батальйони, які будуть відповідати за контрнаступ, відремонтувати транспортні засоби і гармати".

"Позиція Франції залишається незмінною: допомогти Україні вистояти. Зараз багато поставлено на карту, тому що успіх цього контрнаступу матиме вирішальне значення для можливості побудови тривалого миру", - сказав він.

Напередодні в спільній заяві Зеленського й Макрона було анонсовано, що вже в найближчі тижні Франція оснастить кілька батальйонів Збройних сил України (ЗСУ) "десятками бронемашин і легких танків, включно з AMX-10RC".

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Еммануель Макрон (праворуч) і Володимир Зеленський у Парижі

Макрон: Ми відчинили двері для вишколу українських пілотів

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