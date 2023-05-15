Макрон: Ми відчинили двері для вишколу українських пілотів

Хоч у Парижі й виключають поставку будь-яких бойових літаків до Києва, проте Франція готова "вже зараз" розпочати підготовку українських пілотів, запевнив Еммануель Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна "відкрила двері" для навчання українських пілотів винищувачів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TF1 у понеділок, 15 травня - на наступний день після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Париж.

"Ми відкрили двері для підготовки пілотів, і це разом з кількома іншими європейськими країнами, які також готові. Я думаю, що зараз ведуться переговори з американцями", - цитує Макрона французьке інформаційне агентство AFP.

"Підготовка може розпочатися вже зараз", - сказав президент Франції, не надавши жодних подальших подробиць.

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Про передачу західних літаків поки не йдеться

Попри такі заяви Макрон поки не згадує передачу будь-яких бойових літаків до Києва. У відповідь на запитання журналістів про можливість постачання західних винищувачів в Україну, він сказав, що не обговорював це питання з Зеленським під час його візиту цими вихідними.

"Я не говорив про літаки, я говорив про ракети, я говорив про вишкіл", - сказав він. У відповідь на запитання про підготовку українських пілотів на французьких військових літаках, Макрон сказав: "Немає жодних табу".

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Інші аспекти військової допомоги Франції для України

Крім того, Макрон розповів про інші рішення Франції щодо військової допомоги Україні. "Ми вирішили доставити більше боєприпасів", - сказав він. Франція також вирішила допомогти "тренувати війська, батальйони, які будуть відповідати за контрнаступ, відремонтувати транспортні засоби і гармати".

"Позиція Франції залишається незмінною: допомогти Україні вистояти. Зараз багато поставлено на карту, тому що успіх цього контрнаступу матиме вирішальне значення для можливості побудови тривалого миру", - сказав він.

Напередодні в спільній заяві Зеленського й Макрона було анонсовано, що вже в найближчі тижні Франція оснастить кілька батальйонів Збройних сил України (ЗСУ) "десятками бронемашин і легких танків, включно з AMX-10RC".