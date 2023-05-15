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Винищувач F-16
Винищувач F-16Фото: Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Лондон анонсував програму підготовки українських пілотів

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Великобританія продовжуватиме зусилля задля надання Києву винищувачів F-16, наголосили в уряді країни у день візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського.

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Влітку Великобританія розпочне початковий етап підготовки українських пілотів для проходження ними базового навчання, йдеться у повідомленні британського уряду у понеділок, 15 травня.

У лютому прем'єр-міністр країни Ріші Сунак анонсував плани розробки нової програми підготовки українських пілотів, щоб підтримати зусилля з розбудови українських військово-повітряних сил, оснащених літаками F-16 стандарту НАТО. Йдеться про адаптацію програми, яку використовують британські пілоти, щоб забезпечити українським військовим навички пілотування, які вони зможуть застосовувати і на інших типах літаків.

"Ця підготовка йде пліч-о-пліч із зусиллями Великобританії, спрямованими на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16", - наголосили на Даунінг-стріт.

Допомога у вигляді військової техніки, яку надає Києву Лондон, "має бути підкріплена навчанням, економічною підтримкою, жорсткими санкціями проти режиму Путіна та довгостроковими гарантіями безпеки, щоб унеможливити знову порушення суверенітету України в такий спосіб", йдеться у заяві уряду.

Протягом останнього року Великобританія здійснила бойовий вишкіл 15 тисяч українських військовослужбовців, зазначили у британському уряді.

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У 2022 році Великобританія надала Україні військову підтримку на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (майже 2,9 мільярда доларів). Це, як наголосили у британському уряді, більше, ніж надала будь-яка інша країна, окрім США. "І прем'єр-міністр зобов'язався зберегти цей рівень підтримки цього року", - наголосили в уряді.

У понеділок президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Українські військові завершили навчання у Великобританії

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Винищувач F-16

Лондон анонсував програму підготовки українських пілотів

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