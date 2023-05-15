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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, 15 травня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, 15 травня 2023 рокуФото: Carl Court/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Зеленський прибув до Лондона

Максим Сидоржевський
2 год. тому

У Лондоні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з британським прем'єром Ріші Сунаком. Очікується, що він підтвердить надання Україні нового озброєння, зокрема далекобійних ударних безпілотників.

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Президент України Володимир Зеленський вранці у понеділок, 15 травня, прибув до Лондона, повідомили у пресслужбі британського уряду. 

Перед цим про свій візит повідомив у соцмережах й сам український президент. "Сьогодні - Лондон. Велика Британія - лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться", - написав він.

Зеленський додав, що в рамках візиту він проведе зустріч з британським прем'єром Ріші Сунаком - як у форматі тет-а-тет, так і разом з делегаціями двох країн.

Як повідомили в уряді Великобританії, під час зустрічі з Зеленським Сунак має намір підтвердити надання Великобританією Україні сотень ракет протиповітряної оборони, а також нових безпілотних авіаційних систем, в тому числі сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії.

"Все це буде доставлене протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, яке триває. Це озброєння підтримуватиме Україну впродовж наступних місяців у очікуваному військовому ривку для протидії російським силам", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі лідери обговорять те, яка підтримка потрібна Україні з боку міжнародної спільноти - як у питання озброєння, якого вона потребує негайно, так і у питанні довгострокової оборони, повідомили у британському уряді.

Нагадаємо, 14 травня Зеленський здійснив візит до Німеччини, під час якого у Берліні зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та очільником німецького уряду Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

За результатами зустрічі у Берліні Зеленський та Шольц ухвалили спільну декларацію, у якій, серед іншого, Берлін висловлює підтримку руху України до членства в НАТО. Окремим пунктом у схваленому документі підтримується майбутнє членство України у Північноатлантичному альянсі.  Німеччина заявляє про підтримку України "на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію".  Також у цей день в Аахені Зеленському вручили премію імені Карла Великого.

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З Аахена Зеленський вирушив до Парижа, де ввечері у неділю зустрівся з французьким президентом Еммануелем Макроном. Останній, зокрема, пообіцяв надати Києву нові пакети військової допомоги із засобами ППО та десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC.

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