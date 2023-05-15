Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Таких заходів безпеки німецький Аахен ще не бачив: 14 травня там вручали міжнародну премію Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському, а в його особі - і всьому українському народу. Над містом чергували гелікоптери, на вулиці стягнули близько тисячі поліцейських, а центр із усіма його історичними пам'ятками був перекритий для перехожих та туристів і нагадував радше декорації кіностудії.

В Аахені були запроваджені безпрецедентні заходи безпеки Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

З дахів будівлі міської ратуші, де проходила церемонія, та сусідніх будинків за тим, що відбувалося внизу на Ринковій площі, стежили снайпери. Вони стали одним із улюблених фотомотивів гостей церемонії та журналістів. "Незатишно", "моторошнувато", "ризиковано" - так, поглядаючи нагору, описували свої враження запрошені, які стояли в черзі на контроль безпеки. Рухатися поза колоною і перетинати площу було якнайсуворіше заборонено. Журналісти скаржилися, що ще ніколи їм не було так важко виконувати свою роботу.

Людина, яка найбільше у світі потребує захисту

Перепустки до коронаційної зали отримали близько 700 людей, хоча охочих було в рази більше. Всім щасливчикам довелося пройти огляд, як у міжнародному аеропорту, - перед рамкою металошукача просили зняти навіть наручний годинник. Жителі міста, представники ЗМІ, постійні учасники нагороджень премією Карла Великого згадували, що настільки суворого підходу не було ні коли премію вручали лідеркам білоруської опозиції роком раніше, ні навіть коли її удостоїлися президент Франції Еммануель Макрон у 2018 році та президент США Білл Клінтон 20 років тому. Зараз Зеленський - чи не під найбільшою загрозою з усіх людей у світі, написав німецький Bild.

Церемонія проходила в будівлі міської ратуші Фото: Federico Gambarini/AP Photo/picture alliance

Президент України та інші європейські лідери змусили на себе чекати. Першими, під нетерплячі оплески присутніх, на сцену пройшли лауреатки премії 2022 року - Світлана Тихановська, Вероніка Цепкало та сестра політув'язненої Марії Колесникової, а також президентка Європарламенту Роберта Мецола та експрезидентка Литви Даля Грибаускайте. На найпочеснішому глядацькому місці у першому ряду сиділа лауреатка Нобелівської премії миру та премії імені Сахарова українська правозахисниця Олександра Матвійчук. "Премія Карла Великого - це вияв міжнародної солідарності, яка має бути проактивною. І саме тому будь-яка нагорода, відзнака чи інше визнання, яке отримують українці, - це можливість, яку нам потрібно використати, щоби перестали гинути наші люди на фронті, на окупованих територіях і в тилу", - сказала вона DW.

Читайте також: Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Українці прийшли за натхненням

"Для нас це великий момент. Побачити це дасть нам натхнення робити далі все для України", - сказав українець Григорій Кановий, який вже давно живе в Німеччині. Він прийшов на церемонію з іншими земляками, які після повномасштабного вторгнення об'єдналися в співтовариство "Українці в Аахені", що займається гуманітарною допомогою, підтримкою біженців з України та популяризацією рідної культури в місті.

Через годину після прописаного в програмі початку церемонії, коли і гості у вишитих сорочках, і глядачі у ділових костюмах втомилися від нескінченних селфі на тлі фресок і колон, з'явилися й інші визначні учасники церемонії: очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та, нарешті, Володимир Зеленський. Його вітали стоячи бурхливими оплесками, що лунали в середньовічних склепіннях ратуші.

Шольц заговорив українською

Канцлер Шольц почав і закінчив свій виступ словами українською, вимовляти які йому давалося нелегко. Але він все ж процитував легендарне перше відео Зеленського, записане зранку 25 лютого 2022 року, а на завершення сказав "Слава Україні!" - це він робить нечасто.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц Фото: Ina Fassbender/AP Photo/picture alliance

"Європі є за що дякувати українському народу і особисто Володимиру Зеленському", - наголосив канцлер ФРН. За його словами, єдина причина, через яку ця зустріч в Аахені стала можливою, – це мужній опір українців російської агресії. Та саме завдяки цій війні Україні, ЄС та його членам стало ясно: "Ми маємо бути разом і наша історія продовжиться разом", - заявив Шольц. Україна та Євросоз стали "один одному ближче, ніж будь-коли", додав він.

Він назвав вручення премії Зеленському та українському народу "новим початком" європейської інтеграції не лише України, а й Молдови, західнобалканських держав та Грузії, яка досі не набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Також Шольц запевнив, що Київ і надалі може розраховувати на гуманітарну, економічну та військову допомогу своїх союзників. До приїзду Зеленського Берлін і справді приготував подарунок, оголосивши про майже подвоєння військової допомоги.

Читайте також: Шольц: Німеччина і надалі підтримуватиме Україну

"Разом досягнути неможливого - можливо"

"Об'єднатися і досягнути неможливого" закликала країни ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. "Сьогоднішньою премією ми надсилаємо чіткий сигнал: ми підтримуємо президента Володимира Зеленського, ми на боці українського народу, ми будемо на їхньому боці, доки разом не досягнемо неможливого, - сказала вона. - І сьогодні саме ми вирішуватимемо, якою буде наша Європа в майбутньому".

Глава Єврокомісії висловила захоплення українцями, визнавши, що їхня воля до боротьби та свободи вразила світ. "Україна втілює в собі все, на чому ґрунтується європейська ідея: сміливість переконань, боротьбу за цінності та свободу, відданість миру та єдності. Тому я переконана, що Україна переможе, досягне миру і реалізує своє призначення в Європі", - заявила фон дер Ляєн.

"Мотиватор, комунікатор, двигун"

В особі Зеленського премію Карла Великого вручили і українському народу Фото: Federico Gambarini/AFP/Getty Images

Її тезам багаторазово аплодували, але жодному з ораторів цього дня не плескали так, як Володимиру Зеленському. Він почав свою промову англійською, а потім попередив, що збирається перейти на українську - і дав перекладачам і слухачам час переключитися. "У цій залі ще жодного разу не звучала українська мова, і важливо, щоб вона прозвучала", - сказав він. Кілька разів президент України імпровізував у звичній йому манері. Коли під час його промови раптово закрилася і впала коробка з врученою йому медаллю Карла Великого, Зеленський перервався, дбайливо підняв її і поклав на місце, за що був нагороджений черговими оплесками.

"Зеленський не тільки президент свого народу та верховний головнокомандувач української армії, а й мотиватор, комунікатор, двигун і сполучна ланка між Україною та її численними прихильниками", - йдеться в пояснювальному тексті премії. Його також назвали агітатором, дипломатом та критиком.

"Війна заради свободи"

"Приємно, що попри явну втому президент України продовжує жартувати", - зауважив після виступу один із глядачів. Але саме цього сонячного, по-справжньому весняного дня в зеленій розквітлій Німеччині український лідер здавався особливо серйозним і задумливим. "Вийдіть на вулицю, подивіться навколо себе, відчуйте свободу, - сказав Зеленський. - Свободу, яка тут просто є. А ми заради неї воюємо". "І переможемо", - додав він. Оплески йому не стихали майже дві хвилини.

Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Однак вийти на вулицю виявилося не таким простим завданням. Коли захід закінчився, глядачі мали залишатися на своїх місцях, поки приміщення не залишили всі високопоставлені гості. Так розпорядилися правоохоронці, які никого не пускали і на площу перед ратушею доти, доки не поїхав останній із численних кортежів і не залишив свою позицію на даху останній снайпер. Гелікоптери, що висіли над площею, полетіли. Зеленський вирушив до Парижа - до іншого лауреата премії Карла Великого Еммануеля Макрона.

Читайте також:Макрон пообіцяв Зеленському танки і засоби ППО